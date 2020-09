DATA OFICIALĂ: Când vor avea loc Globurile de Aur, ediţia cu numărul 78

Dacă te numeri printre cei care urmăresc evenimentele importante din cinematografie, atunci trebuie să ştii că data celei de-a 78-a ediţii a Globurilor de Aur a fost stabilită pentru 28 februarie 2021.

Asociaţia Presei Străine de la Hollywood a amânat gala în contextul crizei sanitare, dar, săptămâna trecută, Academia de film americană a anunţat data la care va decerna Oscarurile anul viitor, 25 aprilie. Gala Globurilor de Aur 2021 va fi găzduită de actriţele de comedie Tina Fey şi Amy Poehler şi difuzată pe NBC. Nu se ştie deocamdată ce filme şi seriale vor fi considerate eligibile, având în vedere că producţia a fost întreruptă de epidemie, iar cinematografele au fost închise.

Anul acesta, "Once Upon A Time In Hollywood", de Quentin Tarantino, a primit Globul de Aur pentru cea mai bună comedie, iar "1917", de Sam Mendes, a fost desemnat cea mai bună dramă. "Succession", "Fleabag" şi "Cernobîl" au primit majoritatea premiilor TV.