„Dexter: Resurrection”, reînnoit pentru al doilea sezon. Când începe noua serie

„Am primit undă verde pentru un nou sezon. Mai urmează povești. Camera scenariștilor se reunește acum, iar detaliile vor fi anunțate curând. Povestea continuă”, a spus Hall, în clipul postat miercuri seară.

Noua serie, lansată la începutul acestui an, reia acțiunea la câteva săptămâni după finalul din „Dexter: New Blood”, când Dexter este împușcat de propriul său fiu, Harrison (Jack Alcott). În „Resurrection”, personajul principal se trezește din comă și descoperă că fiul său a dispărut fără urmă. Hotărât să-l găsească și să repare greșelile trecutului, Dexter pornește spre New York, dar este curând urmărit de trecutul său, mai ales după reapariția detectivului Angel Batista (David Zayas).

Primul sezon i-a avut în distribuție, alături de Hall, pe Uma Thurman, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suárez, James Remar (în rolul tatălui lui Dexter) și Peter Dinklage.

Filmările sunt așteptate să înceapă la începutul anului 2026.