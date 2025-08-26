SkyShowtime prezintă atracțiile lunii septembrie

Premiere seriale

Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea)

Sezonul: 1 Episoade: 10

Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 12 septembrie, iar restul apar săptămânal.

Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea) are loc la câteva săptămâni după ce Dexter Morgan (Michael C. Hall) este împușcat în piept de propriul său fiu, în timp ce se trezește din comă și află că Harrison (Jack Alcott) a dispărut fără urmă. Conștient de presiunea la care și-a supus fiul, Dexter pleacă spre New York, hotărât să-și găsească fiul și să îndrepte lucrurile. Dar împăcarea nu vine ușor. Când detectivul Angel Batista (David Zayas) de la Miami Metro apare cu întrebări, Dexter își dă seama că trecutul îi va veni repede de hac. Pe măsură ce tatăl și fiul își confruntă proprii demoni în orașul care nu doarme niciodată, cei doi se scufundă în întuneric mai adânc decât și-ar fi putut imagina și descoperă că singura cale de ieșire este împreună. Serialul îi are în distribuție pe Uma Thurman și Peter Dinklage.

