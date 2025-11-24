SkyShowtime dezvăluie o colecție impresionantă de blockbustere de la Hollywood, seriale noi în exclusivitate și titluri mult așteptate care revin, disponibile în peste 20 de piețe europene

Printre producțiile de top de la Hollywood care vor fi disponibile în curând pe platformă se numără explozivul Misiune: Imposibilă. Răfuială Finală, cu Tom Cruise în rolul lui Ethan Hunt, care va avea premiera pe 17 decembrie, spectaculoasa aventură epică live-action Cum să îți dresezi dragonul, pe 12 ianuarie, îndrăgitul film de familie Ștrumfii Filmul, pe 26 februarie, precum și comedia de acțiune Un Polițist cu Explozie Întârziată, cu Liam Neeson și Pamela Anderson, pe 19 februarie.

SkyShowtime va fi, de asemenea, destinația exclusivă pentru cel mai recent spin-off al serialului Yellowstone, semnat de nominalizatul la Oscar Taylor Sheridan, Y: Marshals (Marshals: O poveste din Yellowstone), care îl urmărește pe Kayce Dutton (Luke Grimes) în timp ce se alătură unei unități de elită din cadrul US Marshals. Noul serial se alătură titlurilor deja anunțate și intens așteptate din universul Sheridan printre care: Dutton Ranch (titlu în lucru), cu Kelly Reilly și Cole Hauser revenind în rolurile îndrăgite ale lui Beth Dutton și Rip Wheeler, alături de Ed Harris și Annette Bening, de cinci ori nominalizată la Oscar, precum și The Madison, cu Michelle Pfeiffer, câștigătoare a Globului de Aur®, și Kurt Russell.

Citeşte comunicatul integral AICI