Dick Dale, întemeietorul surf rockului şi cunoscut pentru coloana sonoră a filmului „Pulp Fiction”, a decedat

Chitaristul american Dick Dale, celebru pentru piesa "Miserlou" de pe coloana sonoră a filmului "Pulp Fiction", dar şi pentru impunerea genului surf rock, a murit la vârsta de 81 de ani, relatează apnews.com.

Vestea a fost confirmată de fostul său basist, Sam Bolle, care a declarat că Dale a încetat din viaţă sâmbătă. Nu au fost oferite mai multe detalii despre cauza morţii acestuia.

Dick Dale, un mare amator de surf, şi-a început cariera în anii 1950, în Los Angeles. A devenit cunoscut în urma unor apariţii repetate la vechea sală de spectacole Rendezvous Ballroom din Newport Beach, care au rămas în memoria spectatorilor atât pentru piesele cântate, precum "Miserlou", "The Wedge" şi "Night Rider", cât şi prin prestaţiile sale explozive.

Artistul american a fost cunoscut pentru inventarea genului "surf rock", cu sonorităţi care imitau ciocnirile valurilor îmbinate cu stilul muzical rockabilly. Dale a glumit adesea că el a inventat noţiunea de "surf rock", care va fi popularizată ulterior de trupa The Beach Boys. Criticii de muzică tind să îi dea dreptate: revista Rolling Stone a notat că piesa "Let's Go Trippin" a lui Dale a fost lansată în 1961, în timp ce primul hit al The Beach Boys, "Surfin'", a fost lansat în acelaşi an, dar cu două luni mai târziu.

Deşi era iniţial popular numai în sudul statului american California, Dale a ajuns să se bucure de notorietate la nivel mai larg în anii 1960. Atunci, cântecul său "Secret Surfing Spot", înregistrat în formula Dick Dale and the Del-Tones, a fost folosit într-o secvenţă din primul film din seria "Beach Party". Celebritatea a venit la un an după lansarea primului său material discografic, "Surfer's Choice", în 1962, şi a fost urmată de lansarea a patru albume în decursul a doi ani şi de apariţii în următoarele lungmetraje din seria anterior menţionată.

Popularitatea sa a început să scadă de-a lungul timpului, atât din cauza aşa-numitei "invazii britanice", care a început să îşi facă simţită prezenţa în 1964, odată cu consacrarea comercială a The Beatles, cât şi din cauze personale. În anii 1960, acesta a trecut printr-o luptă cu cancerul, iar, în următoarea decadă, el a suferit din cauza unei infecţii severe la un picior, după un accident de surfing.

Dick Dale a fost catapultat spre notorietatea globală în 1994, odată cu lansarea peliculei "Pulp Fiction". Pe coloana sonoră a filmului regizat de Quentin Tarantino a fost folosită compoziţia lui Dale "Miserlou", care l-a ajutat pe acesta să devină un personaj celebru în cultura pop.

Chitaristul, pe numele său adevărat Richard Anthony Monsour, a fost cunoscut şi pentru stilul său aparte de a cânta la chitară. Acesta presupunea lovirea corzilor în locul clasicei ciupiri şi a fost inspirat de bateristul de jazz Gene Krupa, pe care îl admira din copilărie.

