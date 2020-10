Din 10 iulie, o vezi pe Anamaria Marinca în noua superproducţie Netflix „The Old Guard”, cu Charlize Theron în rolul principal

Româna Anamaria Marinca – devenită celebră pentru rolul din 4 luni, 3 saptamâni şi 2 zile, cu care Cristian Mungiu câştiga în 2007 Palme d'Or la Cannes – apare pe afişul superproducţiei Netflix The Old Guard, care are premiera pe 10 iulie.

Inspirat din banda desenată omonimă, The Old Guard îi are pe Charlize Theron şi Chiwetel Ejiofor capete de afiş. Filmul – regizat de afro-americanca Gina Prince-Bythewood - spune povestea unei trupe de mercenari nemuritori conduşi de Andy (Theron). The New York Times laudă viziunea ceva mai sofisticată pe care Gina Prince-Bythewood o aduce clasicului film de gen cu supereroi şi anticipează o continuare a poveştii din The Old Guard.

Anamaria Marinca, prezentă pe afişul producţiei The Old Guard într-un rol secundar, e stabilită în prezent la Londra şi a apărut în ultimii ani în filme de acţiune cu bugete foarte mari precum Fury (2014), alături de Brad Pitt şi Shia LaBeouf sau Ghost in the Shell (2017), alături de Scarlett Johansson.