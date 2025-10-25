„Evreii din Cetate” – tur ghidat gratuit, la Timișoara. Pasionații de istorie, așteptați să descopere cultura evreiască

Participanții vor porni într-un tur ghidat prin centrul orașului, explorând clădiri și locuri reprezentative pentru comunitatea evreiască, precum: Palatul Comunității Israelite, Sinagoga din Cetate, Palatul Neuhausz, Palatul Weiss, Casa Brück, Palatul Loeffler, Palatul Lloyd, Palatul Marschall, Vogel Hilt sau Palatul Miksa Steiner – fiecare purtând în spate o parte din istoria Timișoarei.

Încă din secolul al XVII-lea, în perioada otomană, comunitatea evreiască din Timișoara a jucat un rol esențial în dezvoltarea economică, socială și culturală a orașului. Moștenirea sa se regăsește și astăzi în arhitectura elegantă, în poveștile de viață care au traversat generațiile și în spiritul deschis și tolerant al urbei.

Pe parcursul traseului, o să fie readuse în atenție poveștile unor personalități evreiești care au contribuit decisiv la modernizarea orașului: Ernest Neumann, Amigo Meir, Jakab Singer, Zwi Ben, David Oppenheim, Abraham Klein, Ignatz S. Eisenstadter, Israel Derera, Bernat Färber, Löwy Neuhausz, Ioan Holländer, Leopold Baumhorn și Zsigmond Silberstein. Prin munca și viziunea lor, Timișoara a devenit un oraș cosmopolit, multicultural și inovator.

Astfel, publicul are ocazia „să pătrundă în lumea tradițiilor, obiceiurilor și sărbătorilor evreiești, pentru a înțelege mai bine spiritul unei comunități care a lăsat o amprentă profundă asupra identității timișorene”, se arată în comunicatul transmis de organizatori.

Turul este organizat de Asociația Turism Alternativ, prin proiectul Timișoara Free Tours și va avea loc duminică, 26 octombrie, de la ora 17:00, cu punctul de întâlnire la Bastionul Theresia.

Participarea este gratuită și nu necesită rezervare prealabilă, spun organizatorii.