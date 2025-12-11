Victimele criminalității din UE vor beneficia de sprijin și acces la informații mai bune

Directiva revizuită privind drepturile victimelor include înființarea unor linii de asistență telefonică pentru victime, care vor oferi informații, orientări și sprijin emoțional victimelor.

Victimelor le va fi mai ușor să raporteze infracțiunile online și să participe la procedurile penale. Aceștia vor primi sprijin în instanțe în spații dedicate și vor avea la dispoziție sprijin psihologic suplimentar pentru victimele care au nevoie de acesta.

Copiii victime vor beneficia, de asemenea, de un acces mai bun la justiție în instanțe. Raportarea infracțiunilor și depunerea mărturiei, serviciile sociale, asistența psihologică și medicală și orientările administrative vor fi mai bine structurate și coordonate pentru a răspunde nevoilor lor specifice.

Toate victimele vor beneficia de o protecție sporită a datelor lor cu caracter personal, iar accesul la despăgubiri va fi consolidat. Noile norme consolidează, de asemenea, activitățile de formare pentru a se asigura că ofițerii de poliție, judecătorii și procurorii răspund în mod eficient drepturilor și nevoilor victimelor.

Directiva privind drepturile victimelor a intrat în vigoare în 2015. De atunci, aceasta a avut un impact pozitiv asupra drepturilor victimelor de a avea acces la informații și le-a îmbunătățit accesul la servicii de sprijin. Evaluarea Directivei privind drepturile victimelor, publicată în iunie 2022, a confirmat că aceasta a generat, în linii mari, beneficiile preconizate. Cu toate acestea, a demonstrat, de asemenea, deficiențe care necesită îmbunătățiri specifice în ceea ce privește principalele drepturi ale victimelor.