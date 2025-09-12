Expoziția „Tauromahia”, semnată de artistul Cosmin Paulescu, vernisată la Timișoara

Expoziția intitulată „Tauromahia”, semnată de Cosmin Paulescu, cuprinde videoclipuri din anii ’90 care documentează un moment de tranziție radicală în România. Corpul artistului, devine astfel un instrument de expresie directă și politică, potrivit comunicatului de presă remis vineri de Kunsthalle Bega.

„Performance-urile filmate atunci, cum sunt Fenomenul Pitești ori Jertfa inocenților, sau experimentele sonore și vizuale,Tauromahia sau Sunetul copilăriei, surprind tensiunea dintre memoria traumatică a dictaturii și energiile eliberatoare ale noii realități. Imaginile video, brute, neșlefuite, păstrează urgența și intensitatea acelor ani, când arta cobora în stradă, iar gestul performativ era un act de recuperare, revoltă și reconstrucție identitară”, se arată în comunicatul transmis.

Vernisajul expoziției are loc sâmbătă, începând cu ora 18.00, la galeria de artă Kunsthalle Bega din Timișoara. Expoziția artistului poate fi vizitată până în 11 octombrie, de marți până sâmbătă, între orele: 12:00 – 18:00.

Potrivit sursei citate, Cosmin Paulescu este artist vizual și profesor la Universitatea Națională de Arte București. Este preocupat de formele de artă temporară și efemeră, explorând încă din anii ’90 instalația și performance-ul ca mijloace de expresie neconvențională. Practica sa artistică se extinde în spațiul public prin lucrări de artă decorativă, dar și printr-o activitate intensă de expoziții, publicații și proiecte culturale.

„Kunsthalle Bega nu este un muzeu sau o galerie, ci un proiect care își propune să introducă platforme noi de lucru în spațiul contemporan, Out of the Box și Focus fiind cele mai recente dintre acestea. Prima vizează un discurs contemporan despre artiști și curatori tineri, critici de artă, film, muzică, dans și modă într-un regim vizual nou, în timp ce cea de-a doua aduce în discuție, folosind disciplina teoriei, momente și expoziții apropiate ideatic de demersul estetic și stilistic al spațiului. Prin aceste platforme, Kunsthalle Bega oferă vizibilitate unor idei distincte și încurajează diversitatea artistică, devine locul unor apariții punctuale, scurte ca durată, dar necesare”, se mai arată în comunicatul de presă transmis.