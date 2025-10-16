Feli lansează „Mâinile”, piesa-balsam pentru sufletele îndrăgostite

Într-o versiune caldă și emoționantă realizată doar cu voce și pian, „Mâinile” este, pe lângă una dintre piesele preferate ale lui Feli de pe noul album, și o declarație de dragoste ce anunță o iubire pentru o viață întreagă.

„Mâinile este genul de piesă care te topește cu gândul la iubire, la brațele omului drag, la viitorul TOT care se scrie în cea mai compatibilă formulă de doi sau care îți aprinde dorul de acea dragoste mare care să țină până la finalul vieții și poate și dincolo de ea. Când am înregistrat această versiune doar cu voce și pian, m-am surprins spunând cu voce tare: „Ce frumoasă e dragostea! Vreau si eu!” și apoi am zâmbit cu emoție și cu credința că „Mâinile” va fi coloana sonoră pentru multe povești perfect-imperfecte de iubire de aici înainte!”, a mărturisit Feli odată cu lansarea piesei „Mâinile”, in varianta expresivă de voce-pian care precede lansarea piesei de studio peste 2 săptămâni.

Co-producție CatMusic și HaHaHa Production, cu un videoclip filmat la Opera Națională din București, cu muzica și versurile scrise de Lucian Nagy, Tatiana Stefan, Emilian Nechifor, Jean Gavrila, Imre Vizi și producția și mix-ul semnate de Lucian Nagy, piesa „Mâinile” este, așa cum spun cei care au ascultat-o, „balsam pentru sufletele îndrăgostite” și „perfectă pentru dansul mirilor”.

În versiune voce-pian, „Mâinile” are un videoclip filmat la Opera Română din București