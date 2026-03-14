Festivalul L’art D’eco 2026: concursuri dedicate temelor proclamate de ONU și personalităților Constantin Brâncuși, Nadia Comăneci și Ion Dichiseanu

De asemenea, în cadrul evenimentului – organizat de Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” – se vor marca Anul Constantin Brâncuși și Anul Nadia Comăneci, precum și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (proclamat de Patriarhia Română), Anul omagial al pastorației familiei creștine (proclamat de Patriarhia Română), Anul Internațional al Pajiștilor și Păstorilor (proclamat de ONU) și Anul Internațional al Femeii Fermier (proclamat de ONU).

Activitățile festivalului vor avea loc la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești, reunind elevi, cadre didactice, artiști, reprezentanți ai statului și ai instituțiilor publice, voluntari și membri ai comunității locale. Festivalul este un demers educațional, artistic și civic menit să stimuleze creativitatea, implicarea socială și dialogul intercultural. Evenimentele din cadrul festivalului vor fi prezentat de artistul Claudiu Dumitrache.

Concursurile ediției 2026

Concursul de Teatru și Film „Ion Dichiseanu”

Concursul se va desfășura la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești, în data de 25 martie, începând cu ora 13:40, cu un juriu prezidat onorific de artista Ioana Dichiseanu, fiica regretatului actor Ion Dichiseanu, și prezidat de actrița Magda Catone. Concursul va include scenete teatrale și scurtmetraje realizate de elevi din unități de învățământ preuniversitar, școli și cluburi de profil, cu vârsta de până la 19 ani.

Creațiile artistice vor aborda teme de actualitate și de importanță culturală, putând face referire, printre altele, la:

Anul omagial al pastorației familiei creștine (proclamat de Patriarhia Română) – prezentarea rolului familiei creștine în istorie și societate;

Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (proclamat de Patriarhia Română) – prezentarea vieții și activității unor figuri feminine din calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Anul Internațional al Pajiștilor și Păstorilor (proclamat de ONU) – evidențierea importanței modurilor tradiționale de creștere a animalelor;

Anul Internațional al Femeii Fermier (proclamat de ONU) – valorizarea rolului femeilor în agricultură;

Sunt acceptate și alte teme de actualitate culturală, socială sau educativă, urmând ca valoarea artistică să fie criteriul esențial de jurizare.

Cele mai valoroase producții vor fi recompensate cu: Marele Premiu „Ion Dichiseanu” (unul pentru teatru, unul pentru film), premii pentru excelență în teatru – Premiul „Ioan V. Maftei-Buhăiești” – și film documentar – Premiul „Nicholas Dimăncescu”, alături de premii speciale pentru fiecare temă menționată mai sus. Durata fiecărei producții va fi cuprinsă între 1 și 20 de minute.

Înscrierile pentru această secțiune se desfășoară în perioada 10 februarie 2026 – 18 martie 2026, prin completarea unui formular online, publicat pe pagina de Facebook a Colegiului Ecologic Pitești, care va fi transmis la adresa [email protected], sau prin completarea formularului în format fizic, la sediul Colegiului Ecologic Pitești.

Ceremonia de premiere a concursului de teatru și film va avea loc la finalul evenimentului, după un recital extraordinar susținut de cântăreața Diana Stănciuleasa – voce tânără a Argeșului, care a cucerit publicul internațional și a obținut premii prestigioase, antrenată fiind de mezzosoprana Adina Sima. Recent, a obținut Marele Trofeu al Concursului Meikin Asia 2025, premiu care i-a fost înmânat de celebrul contratenor Dimash Kudaibergen.

Concursul de Arte Vizuale „Constantin Brâncuși”

În domeniul artelor plastice, concursul invită tinerii creatori din grădinițe, școli și licee să realizeze lucrări de artă (desene, picturi, sculpturi etc.), inspirate de aniversarea a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuși (Anul Constantin Brâncuși), precum și de temele anului dedicate păstoritului și fermierelor (ONU), familiei creștine și sfintelor femei din calendar (Patriarhia Română), dar și Anului Nadia Comăneci (lege adoptată de Parlament și promulgată de Președintele României pentru a marca 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal, 1976).

Premierea concursului va avea loc pe scena Teatrului „Alexandru Davila” din Pitești, pe 25 martie, începând cu ora 12:30, înaintea concursului de teatru și film. Lucrările vor fi expuse într-o galerie special amenajată pentru public și juriu. Se va acorda Marele Premiu „Constantin Brâncuși” pentru cea mai impresionantă lucrare, indiferent de tema abordată, precum și premii speciale pentru fiecare temă în parte.

Perioada de înscriere și predare a lucrărilor este 10 februarie – 20 martie 2026, iar lucrările se depun fizic la sediul Colegiului Ecologic Pitești, însoțite de fișa de înscriere completată și datele de identificare ale autorului/echipei. Fiecare lucrare trebuie să fie semnată sau să conțină o notiță discretă de identificare, iar prin predare participantul confirmă originalitatea creației și își exprimă acordul pentru utilizarea acesteia în scop expozițional, educațional și promoțional.

Marele Trofeu al Festivalului

În completarea premiilor acordate de juriile concursurilor, Marele Trofeu al Festivalului L’art E’eco va fi oferit concurentului, trupei sau echipei care va obține cele mai multe aplauze din partea publicului, indiferent de secțiune sau temă. Întregul eveniment se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Myosotis Media Group, Teatrul „Alexandru Davila” și Regal Literar – ASTRA (Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român).

Programul din festivalului din 25 martie, în care se prăznuiește Buna Vestire, include, în prima parte a zilei, vizitarea troiței din Bradu, care poartă hramurile Sfântului Voievod Neagoe Basarab și Sfintei Cuvioase Patonida de la Argeș. Acest proiect cu valoare spirituală reprezintă temelia Campusului EDU ECO HUB – „Fii Meseriaș!” al Colegiului Ecologic Pitești și se zidește cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.