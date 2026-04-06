S-au desemnat câștigătorii premiilor „Ion Dichiseanu” și „Constantin Brâncuși” la Festivalul L’art D’eco 2026

Tinerii talentați au fost aplaudați și premiați pentru creațiile lor din cadrul concursurilor de teatru, film și arte vizuale. Festivalul a fost prezentat de artistul Claudiu Dumitrache și a inclus un recital susținut de Diana Stănciuleasa, tânăra solistă din Argeș care a câștigat Marele Trofeu la Meikin Asia 2025. De asemenea, în afara concursului, pe scenă a urcat trupa Eco Vibe, coordonată de actrița Daniela Butușină, cu producția „Curajul de a fi”.

Laureații Concursului de Teatru și Film „Ion Dichiseanu”

Juriul concursului de teatru și film a acordat Marele Premiu pentru Teatru „Ion Dichiseanu” trupei Eco Rush, formată din 23 de membri, pentru spectacolul „O poveste medievală”. Premiul a fost înmânat de artista Ioana Dichiseanu, fiica actorului Ion Dichiseanu.

Pe scenă, artista a apărut alături de fiica sa, Anastasia Artene, și a îndemnat noile generații să descopere lumea filmului și actoriei, spunând că „tata iubea foarte mult tinerii și, dacă ar fi fost aici, v-ar fi încurajat, pentru că, într-adevăr, sunteți talentați”.

Al doilea premiu important acordat a fost Premiul special „Ion Dichiseanu”, care i-a revenit Taniei Elena Staicu pentru monologul „Un Nobel pentru mama”. Premiul special al președintelui juriului, înmânat de Magda Catone, a fost acordat trupei Art Club Pitești, pentru „Five O’Clock”, iar Premiul special al juriului a fost obținut de trupa ArleQueen, pentru „Micuțele Doamne”.

Premiul pentru interpretare feminină a fost câștigat de Teodora Ghiță, iar cel pentru interpretare masculină de Matei Soare, din trupa Epic (Teatrul Independent Pitești). Premiul pentru interpretare muzicală a fost acordat Anastasiei Pîrvu, iar pentru creație dramatică, premiul dedicat textului inspirat de geniul eminescian a fost obținut de Daria Olaru, pentru „Dor de veacuri”. Distincția „Cea mai performantă trupă de teatru” a revenit Centrului „Doina Argeșului”, pentru producția „Preșul”.

La secțiunea Film, Marele Premiu „Ion Dichiseanu” a fost câștigat de Scriptless Crew, pentru „Coroana de oțel: sub foc și speranță” – o dramă istorică ce a prezentat sacrificiul Reginei Mamă în timpul Primului Război Mondial. Premiul I a fost acordat echipei Bizzu Production pentru scurtmetrajul „Doi străini și un cozonac”, iar Premiul II a revenit Ionei Daria Tufă pentru filmul „Contra tuturor”. Premiul III a fost obținut de Art Club Pitești – S.I.S. Girls, pentru „Seara fetelor”.

Premiul special Myosotis a fost acordat Colegiului Tehnic Media București – Maia Mateescu și Luca Ghiță, pentru „Dor de mama”. Premiul pentru reconstituire istorică a revenit Liceului Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni, pentru „Urmașii lui Cuza”, iar Premiul Eco pentru protejarea naturii a fost câștigat de Luca Ștefan Vîjîiac, pentru filmul „Sub același cer”. Un premiu special a fost acordat și filmului „Tăcerea în alb”, realizat de Alexandra Zamfira și Cristiana Rotaru, de la Colegiul Tehnic Media București.

Laureații Concursului de Arte Vizuale „Constantin Brâncuși”

Lucrările Concursului de Arte Vizuale „Constantin Brâncuși” au fost expuse într-o galerie dedicată, iar juriul, prezidat de Dorin Grecu, a decis următoarele premii:

Marele Premiu „Constantin Brâncuși”, înmânat de Cristiana Sima – organizatoarea festivalului, a fost câștigat de Andreea Vorovenci, iar Premiul I a revenit Mariei Alexandra Stroe. Premiul II a fost acordat Dianei Anne-Marie Savu de către Adrian Artene, jurnalistul mărturisind că, prin intermediul lucrărilor expuse, s-a ”reîntâlnit” cu Brâncuși: „El spunea: priviți-le până le vedeți – și nu-și explica niciodată lucrările, considerând că aprecierea acestora era o oglindă a sufletului, a dimensiunii noastre interioare”, a mai transmis jurnalistul pe scena festivalului.

Premiul III a revenit Rebecăi Dinică. Premiul „Sf. Muceniță Filofteia de la Argeș” a fost acordat lui Alexandru Mihai Cînipiță. Același premiu, acordat de Cristian Jura, a fost câștigat și de Tracy Mihaela Echanuel. Felicitând organizatorii, Jura a spus că „este un moment extraordinar de important pentru Pitești”. Acest concurs, a mai subliniat el, „nu face decât să păstreze tradiția lui Schweitzer–Cumpăna. Practic, este o tradiție culturală care continuă”.

Alte distincții au inclus Premiul „Coloana Infinitului” (Maria Alexandra David) și Premiul „Sf. Mare Muceniță Anastasia” (Elena Denisa Băvăzan), precum și un Premiu Special „Constantin Brâncuși”.

Marele Trofeu al Festivalului, acordat de public și de juriu, a revenit echipei Scriptless Crew, pentru „Coroana de oțel: sub foc și speranță”. Manifestarea a fost organizată de către Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Myosotis Media Group, Teatrul „Alexandru Davila” și Regal Literar – ASTRA.

Din juriile de specialitate au făcut parte mai multe figuri cunoscute ale cinematografiei, artelor și culturii, printre care, la concursul de Teatru și Film „Ion Dichiseanu” – Ioana Dichiseanu (președinte de onoare), Magda Catone (președinte), Simona Florescu, Adrian Artene, Daniela Butușină și regizorul Bogdan Cioabă, iar la Concursul de Arte Vizuale „Constantin Brâncuși” – Dorin Grecu (președinte), Cristian Jura, Verginia Vedinaș, Iuliana Gorea-Costin și Raluca Găină.