Filmul Barbie a fost interzis într-un oraș din Franța, la presiunile unei minorități radicale

Ministrul francez de Interne a reacționat dur joi, la o săptămână după ce o proiecție în aer liber a filmului Barbie, programată pe 8 august la Noisy-le-Sec, în Seine-Saint-Denis, a fost anulată, declarând pentru canalul de știti BFMTV: „Suntem în Franța și, în Franța, nu există poliția moravurilor și a virtuții… Presiunile unei minorități violente, care vrea să impună norme halal (norme religioase islamice n.r) în spațiul public, nu sunt acceptabile”.

Angajații primăriei, care se ocupau de organizarea proiecției, au primit mesaje și apeluri de amenințare cu agresiuni fizice din partea unor persoane care se opuneau filmului.

Membrii grupării radicale, responsabili de intimidări, au acuzat pelicula regizată de Greta Gerwig că „dăunează integrității femeilor” și că „promovează personaje lesbiene, gay, bisexuale și transsexuale”.

Cultura nu are zone interzise, spune primarul

Primarul orașului francez, Olivier Sarrabeyrouse, a respins acuzațiile, numindu-le nefondate și a atribuit presiunile unei „minorități extreme de indivizi cu idei obscurantiste și fundamentaliste”.

Edilul a menționat că „nu există zone de non-drept cultural la Noisy-le-Sec” și a anunțat că va depune plângere împotriva celor care au transmis mesajele de amenințare.

„Nu va rămâne așa”, a promis oficialul francez, subliniind că libertatea culturală trebuie apărată.

Incidentul a stârnit un val de reacții în Franța, readucând în atenție dezbaterea privind libertatea de expresie, presiunile religioase și locul artei în spațiul public.