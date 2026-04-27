Record la box-office: Filmul biografic „Michael” a avut încasări de 217 milioane de dolari în weekendul de lansare

Filmul biografic despre Michael Jackson, intitulat „Michael”, a încasat 97 de milioane de dolari la box-office-ul intern și 217 milioane de dolari la nivel mondial în primul weekend, stabilind un nou record pentru un film biografic muzical, scrie The Independent.

Debutul producției cinematografice pe piața internă a depășit, în primul weekend de la lansare, recordurile stabilite de filmele biografice anterioare din America de Nord, inclusiv „Oppenheimer” (82 de milioane de dolari în 2023) și „Bohemian Rhapsody” (51 de milioane de dolari în 2018), potrivit The Guardian.

Comparativ, filmul „Elvis” din 2022 a încasat puțin peste 31 de milioane de dolari pe piața internă în weekendul de lansare, iar filmul „Rocketman” din 2019, despre Elton John, a înregistrat încasări de peste25 de milioane de dolari, relevă sursa citată.

Filmul muzical a fost aspru comentat, mulți dintre critici susținând că pelicula a „înfrumusețat” moștenirea lui Michael Jackson prin faptul că povestea se încheie în 1988, cu ani înainte ca starul pop să fie ținta numeroaselor acuzații de abuz sexual asupra copiilor. Cu toate acestea, el a fost achitat în singurul său proces penal, în 2005.

Unii membri ai familiei Jackson s-au opus filmului: sora sa, Janet Jackson, nu a fost implicată și nu apare în film, în timp ce fiica lui Jackson, Paris, l-a numit „tărâmul fanteziei”.

Filmul a suferit modificări înainte de lansare

După finalizarea filmărilor, producătorii și-au dat seama că au comis o greșeală costisitoare. Versiunea inițială a filmului includea referiri la acuzațiile de abuz sexual asupra unor minori formulate împotriva lui Michael Jackson în anii ’90. Povestea trebuia să înceapă cu o scenă plasată în 1993, anul în care cântărețul a fost acuzat pentru prima dată de abuz sexual asupra unui minor, Jordan Chandler, atunci în vârstă de 13 ani. Ulterior, producătorii au descoperit că în acordul de înțelegere încheiat cu familia Chandler exista o clauză care interzice menționarea cazului sau a numelui acestuia în orice producție cinematografică.

Din acest motiv, scenariul finalului filmului a trebuit rescris complet.