Se pregătește o continuare a filmului biografic despre viața lui Michael Jackson, după succesul peliculei lansate anul acesta

Anunțul a fost făcut de Adam Fogelson, șeful diviziei de film a companiei, în cadrul unei conferințe cu investitorii, la prezentarea datelor financiare. Acesta a afirmat că discuțiile privind sequelul „Michael” sunt într-un stadiu avansat.

„Suntem foarte entuziasmați de progresul pe care îl facem în legătură cu al doilea film ‘Michael’. Toate conversațiile pe care le avem cu părțile implicate decurg foarte bine”, a declarat Fogelson.

Potrivit acestuia, noul film ar urma să continue explorarea vieții artistului, inclusiv a perioadei de după turneul „Bad” din 1987, lăsând deschisă posibilitatea unei structuri narative non-lineare, cu salturi înainte și înapoi în timp.

„Există foarte mult material extrem de interesant din viața lui Michael Jackson și multe dintre cele mai mari momente ale carierei sale nu au fost incluse în primul film”, a adăugat oficialul Lionsgate.

Reprezentantul studioului a precizat că aproximativ 25-30% din materialul filmului următor ar fi deja filmat în cadrul producției inițiale, ceea ce ar putea reduce costurile proiectului.

„Vrem să oferim un film mare și satisfăcător pentru publicul global”, a spus Fogelson.

Primul film „Michael” a avut un buget de peste 155 de milioane de dolari și a devenit unul dintre cele mai mari succese cinematografice ale anului 2026.