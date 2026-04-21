Nepotul lui Michael Jackson, discurs emoționant la premiera filmului biografic despre „megastar”: „Sper că filmul va aduce oamenii împreună”

Jaafar Jackson a susținut un discurs emoționant, marți, după premiera filmului Michael, în care îl interpretează pe unchiul său, Michael Jackson, exprimându-și dorința ca producția să unească publicul din întreaga lume.
sursă foto: captură video
Petre Apostol
21 apr. 2026, 09:28, Știrile zilei

Actorul a declarat că principalul său obiectiv a fost să redea esența artistului și a omului Michael Jackson. „Sper ca unchiul meu să zâmbească de acolo de sus. Cel mai important, am vrut să mă asigur că am surprins esența lui și că ofer publicului o imagine despre cât de incredibil era ca om, chiar dacă doar o mică parte din ceea ce a fost”, a spus Jaafar Jackson, în discursul avut pe scenă după premiera filmului, în Los Angeles (SUA), potrivit clipului prezentat de Deadline.

El a subliniat că proiectul a avut o puternică încărcătură personală, fiind motivat atât de dragostea pentru familia sa, cât și de respectul pentru moștenirea lăsată de artist.

„Nu am renunțat nici în momentele în care aveam îndoieli. Am vrut să fac acest lucru din dragostea pe care o am pentru unchiul meu Michael, dar și din dragostea pentru familia mea. Și pentru că știu dragostea pe care el o avea pentru lume, prin muzica lui, prin devotamentul față de ceea ce a reprezentat de la început, ceea ce reprezintă familia mea”, a afirmat actorul.

Jaafar Jackson a descris rolul drept o oportunitate majoră în cariera sa cinematografică și a evidențiat sprijinul primit din partea familiei și a echipei de producție.

„Sper ca acest film să aducă oamenii împreună din toate țările (…) și ca oamenii să fie văzuți și recunoscuți prin acest film, să se bucure și să cânte împreună, cu toții ca unul singur, așa cum și-ar fi dorit Michael”, a încheiat actorul.

Evenimentul a avut loc la Los Angeles, unde pe covorul roșu și-a făcut apariția și Prince Jackson, fiul lui Michael Jackson, care este implicat ca producător executiv al proiectului.

Producția, regizată de Antoine Fuqua, urmează să fie lansată oficial pe 24 aprilie.

