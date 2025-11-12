Filmul românesc „Catane”, nominalizat la Hollywood Music in Media Awards pentru muzica originală

Filmul, o coproducție România–Italia, va fi lansat în cinematografele din țară pe 26 ianuarie 2026, distribuit de Forum Film.

Potrivit comunicatului remis miercuri de casa de producție, aceasta reprezintă prima producție românească recunoscută vreodată în cadrul Hollywood Music in Media Awards.

Premiile au loc anual la Los Angeles, în SUA, și reunesc nominalizați din întreaga lume, de la superproducții hollywoodiene până la creații independente. Printre laureați s-au numărat Hans Zimmer, Billie Eilish, Hildur Guðnadóttir, Diane Warren, Trent Reznor și Ludwig Göransson. Gala din acest an va avea loc pe 19 noiembrie.

„Este o onoare să lucrez cu talente excepționale din generația mea și să dezvoltăm împreună un nou limbaj cinematografic. Muzica originală compusă de Emiliano Mazzenga devine un liant unic între realitățile contrastante din film, oferind întregului fir narativ o aură puternică, recognoscibilă, universală. Prin muzică, povestea respiră altfel și se transformă într-o lume infinită, scalabilă în timp, spațiu și spirit. Îmi place să o numesc o formă de cinema infinit”, a declarat regizoarea Ioana Mischie, în comunicat.

„Pentru mine, este un vis îndeplinit să contribui la un film atât de poetic. Cu Ioana a existat o frumoasă sinergie creativă, care a permis numeroase explorări muzicale. Pentru muzica originală, am înregistrat eu însumi câteva instrumente (inclusiv saxofon, clarinet și pian), iar apoi am înregistrat mai multe instrumente (precum acordeon, vioară, violă și violoncel) alături de muzicieni talentați din întreaga lume. Am făcut o alegere conștientă de a folosi instrumente simple, de tipul celor care pot fi găsite într-un sat izolat, dar și de a le combina și de a modela sunetul într-un mod unic și experimental. Încă din prima zi, intenția a fost de a găsi un ritm care să aparțină lumii satului și să devină parte activă din el, integrată pe deplin cu personajele și mediul. Satul izolat devine un personaj atât de important în film, încât am compus una dintre temele principale pentru a surprinde rara lui esență spirituală”, a declarat Emiliano Mazzenga, compozitorul muzicii originale.

Filmul a fost dezvoltat de-a lungul unui deceniu, fiind selectat în programe prestigioase precum Berlinale Talents, Sundance Workshop și Les Arcs Film School Village, și a fost multipremiat încă din faza de scenariu.

Povestea urmărește trei inspectori care ajung într-un sat izolat, unde descoperă o comunitate ce trăiește după propriile reguli morale și un sistem ingenios de supraviețuire. Dincolo de satira socială, filmul ridică întrebări despre solidaritate, moralitate și natura umană. În rolurile principale joacă Costel Cașcaval, Iulia Lumânare și Cristian Bota.

Emiliano Mazzenga, compozitor italian stabilit la Los Angeles, este laureat a peste 20 de premii și a colaborat la producții majore precum „Creed III” și „The Mandalorian”.

Ioana Mischie, regizoare, scenaristă și artistă transmedia, este o voce emergentă în cinematografia internațională. Proiectele sale au fost prezentate în peste 250 de festivaluri (Cannes, Bienala de la Veneția, Shanghai IFF).