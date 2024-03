Fiul lui Bon Jovi se căsătoreşte cu actriţa vedetă din serialul Stranger Things

Cuplul s-a format în 2021 şi a anunţat logodna în 2023. Recent, Brown a povestit la The Tonight Show că Bongiovi a cerut-o în căsătorie sub apă în timp ce se aflau în vacanţă. Ea i-a răspuns pe loc, făcând semnul OK cu mâna, dar în timpul mişcărilor ei au scăpat inelul pe fundul apei. Ulterior, inelul a fost recuperat chiar de logodnic.

Actriţa, în vârstă de 20 de ani, a devenit faimoasă în serialul de succes Stranger Things. Acesta va avea al cincilea sezon, ultimul din serial.

Bongiovi, în vârstă de 21 de ani, este unul dintre cei patru copii ai starului rock Bon Jovi. Recent, el a primit al doilea rol important în filmul Rockbottom.