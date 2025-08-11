Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare: A cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare: a cerut-o în căsătorie pe partenera sa de viață, Georgina Rodriguez. Aceasta a făcut anunțul pe contul său de Instagram, unde a publicat o fotografie cu inelul.

„Da, accept. În această viață și în toate viețile mele”, este mesajul care însoțește fotografia.

Postarea a strâns rapid aprecieri din partea urmăritorilor, care au transmis felicitări celor doi.

Cuplul și-a confirmat relația la începutul anului 2017 și are cinci copii: gemenii Eva Maria și Mateo, în vârstă de 8 ani, fiica Alana, în vârstă de 7 ani, fiica Bella, în vârstă de 3 ani, și fiul Cristiano Jr., în vârstă de 15 ani, pe care Ronaldo îl are dintr-o relație anterioară.

Nu este prima dată când se vorbește despre o căsătorie între cei doi. Anul trecut, prezentându-și canalul de YouTube, Ronaldo însuși a scăpat un „soția mea”, pentru ca ulterior să nege totul cu o referire directă la căsătorie: „Nu mă gândesc la asta, dar pot să-mi imaginez în viitor. Cred că ea merită asta”, notează Corriere della Sera.

O poveste care a început în 2016, într-un magazin Gucci

Relația dintre cei doi a început într-un mod inedit, când fotbalistul a intrat într-un magazin Gucci din Madrid, unde Georgina lucra ca asistentă. Întâlnirea lor rapidă a dat naștere uneia dintre cele mai urmărite povești de dragoste din lumea celebrităților sportive.