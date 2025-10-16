Cristiano Ronaldo, din nou pe primul loc în topul celor mai bine plătit fotbalist din lume în 2025. Yamal, cel mai tânăr din Top 10

Cristiano Ronaldo conduce în continuare clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume în sezonul 2025-2026, cu venituri estimate la 280 milioane dolari, publicat joi de Forbes.

Superstarul portughez, în vârstă de 40 de ani, va încasa 230 milioane dolari de la clubul său Al Nassr, plus 50 milioane dolari din contracte publicitare cu branduri precum Nike, Binance și Herbalife.

Pe locul al doilea se află Lionel Messi (38 de ani, Inter Miami) cu venituri totale estimate la 130 milioane dolari, urmat de Karim Benzema (37 de ani, Al Ittihad) cu 104 milioane dolari și Kylian Mbappé (26 de ani, Real Madrid) cu 95 milioane dolari. Erling Haaland de la Manchester City se situează pe locul cinci, cu 80 milioane dolari.

945 milioane de dolari în acest sezon

Top 10 este completat de Vinicius Jr. (Real Madrid, 60 milioane dolari), Mohamed Salah (Liverpool, 55 milioane dolari), Sadio Mané (Al Nassr, 54 milioane dolari), Jude Bellingham (Real Madrid, 44 milioane dolari) și Lamine Yamal (Barcelona, 43 milioane dolari).

Spaniolul de 18 ani Lamine Yamal devine cel mai tânăr jucător din istoria topului Forbes, semnalând o nouă generație de fotbaliști care intră în prim-plan.

În total, cei mai bine plătiți zece fotbaliști vor câștiga aproximativ 945 milioane de dolari în acest sezon.

Media de vârstă a listei este sub 30 de ani, cea mai scăzută din ultimii cinci ani, reflectând ascensiunea tinerilor jucători în fotbalul mondial.