Concerte ale Corului Madrigal la Expo 2025 Osaka și în Pavilionul României

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, a susținut marți, concertul extraordinar „Muzică pentru viitor” pe scena Expo Hall „Shining Hat” din cadrul Expo 2025 Osaka, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

„Evenimentul a reunit peste 1.600 de spectatori și personalități internaționale, printre care Hiroyuki Ishige – secretar general al Asociației Expo 2025 Osaka, Ueda Hiroshi – fost ambasador al Japoniei în România, europarlamentarul român Victor Negrescu, alături de numeroși comisari generali și reprezentanți ai statelor participante”, se arată în comunicatul transmis.

Comisarul general al Pavilionului României, Ferdinand Nagy, a ținut discursul de deschidere a concertului. Acesta a subliniat rolul muzicii ca limbaj universal al emoției și al unității: „Muzica are puterea de a ne uni, de a ne inspira și de a ne emoționa profund, iar astăzi suntem împreună pentru a trăi această magie”.

Participarea Corului Madrigal la Expo 2025 Osaka și la Pavilionul României evidențiază moștenirea culturală și potențialul artistic al României. Astfel, consolidează totodată relațiile bilaterale româno-japoneze. Anul 2025 marchează 100 de ani de la nașterea fondatorului Marin Constantin și 62 de ani de activitate neîntreruptă a ansamblului, recunoscut internațional pentru excelența artistică și diplomația culturală, cu mii de concerte susținute pe scene de prestigiu.

În continuarea turneului, Pavilionul României la Expo 2025 Osaka a găzduit miercuri, miniconcertul educațional „Madrigal for Babies”, iar joi, de la ora 18:00, publicul este invitat să urmărească spectacolul „Muzica Renașterii Europene”.

„Seria de evenimente va continua și în afara Expoziției Universale, prin participarea Corului Madrigal la Festivalul Coral Internațional de la Yokohama, consolidând astfel rolul său de ambasador cultural al României și reafirmând legătura specială cu publicul japonez, la 35 de ani de la primul turneu în Țara Soarelui Răsare”, potrivit comunicatului.