Expo 2025 Osaka: Prințesa Takamado a Japoniei a vizitat în Pavilionul României

Prințesa Takamado a asistat la recitalul pregătit de echipa de muzicieni ai Universității Transilvania din Brașov, care a inclus imnul expoziției mondiale Expo 2005 Aichi, „I’ll be your love”, piesa tradițională Sakura, precum și bine cunoscuta Ciocârlie românescă.

Alteța Sa Imperială a vizitat expoziția Hemp – Back to the Future, curatoriată de arh. Teodor Frolu și dr. Florica Zaharia, conservator emerita al The Metropolitan Museum of Art, precum și expozițiile permanente și temporare găzduite în cadrul Pavilionul României: sculpturile delicate realizate din coji de ou de artista Cristina Prisăcariu, proiectul pictural „Bucovina, Blue Project” al artistului Roland Pangratti, lucrările pictoriței Rodica Benitendi și expoziția de acuarelă „Flower Glow” semnată de Loredana Popescu Tăriceanu. Alteța Sa Imperială a apreciat în mod deosebit rafinamentul și diversitatea expresiei artistice care definesc Pavilionul României.

De asemenea, a participat cu interes la atelierele susținute, în zona dedicată artei și meșteșugurilor, de vicecampionul mondial la design și producție de pantofi (Londra 2023), Victor Vulpe, precum și de artista ceramistă Ioana Deak.

Emisiune filatelică dedicată Japoniei

Totodată, în cadrul vizitei, Alteței Sale Imperiale i-a fost prezentată emisiunea filatelică realizată de Compania Națională Romfilatelia cu prilejul Expoziției Mondiale Osaka 2025.

„Emisiunea, concepută prin tehnica supratiparului aplicată pe colița originală emisă în anul 1970, marchează împlinirea a 55 de ani de la apariția primului timbru românesc dedicat Japoniei, cu ocazia primei Expoziții Mondiale de la Osaka. Această realizare filatelică, de o deosebită valoare istorică și simbolică, reflectă atât tradiția filatelică românească, cât și continuitatea relațiilor culturale dintre România și Japonia”, arată MAE într-un comunicat.

Comisarul General al Pavilionului i-a dăruit Alteței Sale Imperiale Prințesa Takamado o ie tradițională cusută manual, marcând atât vizita sa onorantă, cât și găzduirea de către Japonia a celei de-a treia expoziții Mondiale.

Prințesa Takamado este membru al familiei imperiale japoneze, văduva Prințului Takamado, fratele fostului Împărat al Japoniei, Akihito. Alteța Sa Imperială a urmat studii internaționale, inclusiv la prestigioasa Gyrton College, Cambridge, aprofundând cunoștințele în domeniul relațiilor culturale și educaționale, obținând doctoratul în arte la Universitate de Arte din Osaka.