Moment inedit. Primarul din Sângeorgiu de Mureș a compus un colind bilingv de Crăciun / Momentul interpretării, din balconul Castelului Mariaffi | VIDEO

Într-un postare video pe pagina sa de Faceboook, primarul din Sângeorgiu de Mureș interpretează, la voce și vioară, colindul bilingv.

Colindul începe cu versurile „O, ce frumos! Vine Hristos! În Sângeorgiu se cântă voios!”, iar în filmuleț apar corurile din comună care reprezintă comunitățile română, maghiară și romă.

Și coruri din partea unor instituţii de învăţământ, bisericeşti şi militare sunt prezente în momentul artistic, care a adunat deja sute de like-uri și peste zece mii de vizualizări.

„O colindă din adâncul inimii mele. (…) Să se vadă peste tot, cât de multe CORURI vestesc în Sângeorgiu de Mureș NAȘTEREA LUI ISUS. Sărbători Binecuvântate, dragi confrați!”, este mesajul care însoțește momentul interpretării colindului.

Videoclipul prezintă diferite imagini din comună şi de la numeroase concerte de colinde, bisericeşti şi laice, care au fost organizate în ultimele zile, şi se încheie cu mesajul primarului: „Domnul e pe pământ!”.

Momentul artistic a fost interpretat pe balconul Castelului Mariaffi din Sângeorgiu de Mureş, care a devenit unul dintre cele mai vizitate obiective din judeţ, după ce, în urmă cu un an, a intrat în circuitul turistic al României.