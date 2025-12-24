Prima pagină » Cultură-Media » Moment inedit. Primarul din Sângeorgiu de Mureș a compus un colind bilingv de Crăciun / Momentul interpretării, din balconul Castelului Mariaffi | VIDEO

Moment inedit. Primarul din Sângeorgiu de Mureș a compus un colind bilingv de Crăciun / Momentul interpretării, din balconul Castelului Mariaffi | VIDEO

Soflavi Szabolcs, primarul din Sângeorgiu de Mureș, a creat un moment inedit cu ocazia Crăciunului. Edilul a compus un colind bilingv, iar momentul a fost interpretat din balconul Castelului Mariaffi, un edificiu salvat din ruină.
Vouchere de 50 de lei pentru energie electrică: Guvernul prelungește programul
Vouchere de 50 de lei pentru energie electrică: Guvernul prelungește programul
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar din noiembrie este mai mic decât anul trecut. Ținta pentru 2026 va fi între 6 și 6,5%
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar din noiembrie este mai mic decât anul trecut. Ținta pentru 2026 va fi între 6 și 6,5%
Anunțul ministrului de Finanțe privind „ordonanța trenuleț”. Ce impozite și cote scad în 2026
Anunțul ministrului de Finanțe privind „ordonanța trenuleț”. Ce impozite și cote scad în 2026
Măsuri de sprijin: ajutoare pentru consumatorii vulnerabili, UAT-uri și termoficare
Măsuri de sprijin: ajutoare pentru consumatorii vulnerabili, UAT-uri și termoficare
Ciprian Șerban, alături de Dorinel Umbrărescu pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei: Un coridor modern care transformă radical mobilitatea
Ciprian Șerban, alături de Dorinel Umbrărescu pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei: Un coridor modern care transformă radical mobilitatea
Diana Nunuț
24 dec. 2025, 10:29, Cultură-Media

Într-un postare video pe pagina sa de Faceboook, primarul din Sângeorgiu de Mureș interpretează, la voce și vioară, colindul bilingv.

Colindul începe cu versurile „O, ce frumos! Vine Hristos! În Sângeorgiu se cântă voios!”, iar în filmuleț apar corurile din comună care reprezintă comunitățile română, maghiară și romă.

Și coruri din partea unor instituţii de învăţământ, bisericeşti şi militare sunt prezente în momentul artistic, care a adunat deja sute de like-uri și peste zece mii de vizualizări.

„O colindă din adâncul inimii mele. (…) Să se vadă peste tot, cât de multe CORURI vestesc în Sângeorgiu de Mureș NAȘTEREA LUI ISUS. Sărbători Binecuvântate, dragi confrați!”, este mesajul care însoțește momentul interpretării colindului.

Videoclipul prezintă diferite imagini din comună şi de la numeroase concerte de colinde, bisericeşti şi laice, care au fost organizate în ultimele zile, şi se încheie cu mesajul primarului: „Domnul e pe pământ!”.

Momentul artistic a fost interpretat pe balconul Castelului Mariaffi din Sângeorgiu de Mureş, care a devenit unul dintre cele mai vizitate obiective din judeţ, după ce, în urmă cu un an, a intrat în circuitul turistic al României.

Recomandarea video

Japonia testează o armă laser de 100 kilowați care poate doborî drone şi proiectile uşoare din aer
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Târgul de Crăciun de la Milano: cât costă un pahar de vin fiert, o porție de street-food sau brânzeturile italienești
Libertatea
Din ce sunt făcuți cârnații de porc din Mega Image, de fapt. Avem eticheta!
CSID
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor