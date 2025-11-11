Prima pagină » Politic » MAE ironizează afirmațiile Rusiei despre un presupus complot cu un avion MiG-31: „Știri rusești inventate cu spioni”

MAE ironizează afirmațiile Rusiei despre un presupus complot cu un avion MiG-31: „Știri rusești inventate cu spioni”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a reacționat, marți, la afirmațiile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care a acuzat Ucraina și Marea Britanie că ar fi încercat să deturneze un avion MiG-31 către baza NATO de la Mihail Kogălniceanu.
MAE ironizează afirmațiile Rusiei despre un presupus complot cu un avion MiG-31: „Știri rusești inventate cu spioni”
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
11 nov. 2025, 12:42, Politic

„Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciții de propagandă. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusă și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă să le acopere”, a scris Andrei Țărnea pe platforma X.

Reacția MAE vine după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că ar fi dejucat un complot al serviciilor de informații ucrainene și britanice, care ar fi încercat să convingă piloți ruși să fure un avion MiG-31 echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal, în schimbul unei sume de trei milioane de dolari.

Potrivit agenției RIA Novosti, citate de Reuters, FSB a afirmat că avionul ar fi urmat să fie direcționat către baza aeriană NATO de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, unde ar fi putut fi doborât de sistemele de apărare antiaeriană.

FSB a descris presupusa operațiune drept o „provocare de amploare”.

Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor