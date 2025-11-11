MAE ironizează afirmațiile Rusiei despre un presupus complot cu un avion MiG-31: „Știri rusești inventate cu spioni”

„Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciții de propagandă. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusă și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă să le acopere”, a scris Andrei Țărnea pe platforma X.

Reacția MAE vine după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că ar fi dejucat un complot al serviciilor de informații ucrainene și britanice, care ar fi încercat să convingă piloți ruși să fure un avion MiG-31 echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal, în schimbul unei sume de trei milioane de dolari.

Potrivit agenției RIA Novosti, citate de Reuters, FSB a afirmat că avionul ar fi urmat să fie direcționat către baza aeriană NATO de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, unde ar fi putut fi doborât de sistemele de apărare antiaeriană.

FSB a descris presupusa operațiune drept o „provocare de amploare”.