Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a vizitat Pavilionul României la Expo 2025 Osaka

Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost întâmpinat cu pâine şi sare la Pavilionul României din cadrul Expo 2025 Osaka, conform tradiţiei comune româno-moldoveneşti.

Vizita a coincis cu Ziua Naţională a Republicii Moldova la expoziţia mondială şi cu Ziua Limbii Române.

Comisarul general al Pavilionului României, Ferdinand Nagy, i-a adresat premierului moldovean felicitări şi a reiterat sprijinul constant al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, precum şi pentru valorificarea patrimoniului cultural comun.

Cei doi oficiali au subliniat rolul limbii române ca expresie a identităţii comune şi ca liant între generaţii şi comunităţi.

„România şi Republica Moldova împărtăşesc o istorie, o cultură şi o limbă comună. În acelaşi timp, privim împreună spre viitor, în spiritul valorilor democratice şi europene”, a declarat Ferdinand Nagy, comisarul general al Pavilionului României.

Atmosfera festivă a fost completată de acordurile muzicii tradiţionale, inclusiv melodia „Ciocârlia”, iar Dorin Recean a primit un semn de carte cusut manual, realizat de o tânără artizană.

Premierul a vizitat şi zona dedicată artei şi meşteşugurilor, declarând că s-a simţit „ca acasă” în Pavilionul României, care promovează conceptul „Romania, Land of Tomorrow”.

Din delegaţia moldoveană au făcut parte Dumitru Socolan, comisar general al Republicii Moldova la Expo 2025 Osaka şi ambasador în Japonia, precum şi alţi oficiali.