Premierul Rep. Moldova, Alexandru Munteanu, la Cotroceni: Parcursul european pentru noi nu este doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire

„Mersi de invitație și de primire foarte călduroasă. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru noi. Prima noastră, după cum știți, vizită oficială. Și ne bucurăm foarte mult că ne ducem la prietenii noștri, la frații noștri. Știu că ați contribuit și dumneavoastră foarte mult, prin toți diplomații, din Europa și din alte țări, în acest proces și vă mulțumim foarte mult. Pentru noi este foarte important, avem o oportunitate unică. Sigur că, cu toate cele ce se întâmplă în zonă, războiul în Ucraina, parcursul european pentru noi nu este doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire și de protejare, de securitate națională”, i-a spus premierul Alexandru Munteanu lui Nicușor Dan.

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a venit joi la București, în prima sa vizită externă de la numirea în funcție.

El va avea întrevederi cu președinții Parlamentului, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean, precum și cu omologul său, Ilie Bolojan.

Prima vizită externă a premierului Munteanu

Vizita lui Alexandru Munteanu la București marchează și primul său contact extern de la preluarea conducerii Guvernului de la Chișinău. Discuțiile cu premierul român vor fi centrate pe proiecte și inițiative comune, în contextul geostrategic regional actual, punând accent pe consolidarea cooperării bilaterale.

Evenimentul are loc cu o zi înainte ca Republica Moldova să preia, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat pe care țara vecină îl va deține timp de șase luni.