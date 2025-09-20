ICR: S-a deschis prima expoziție personală la Amsterdam dedicată operei lui Brâncuși

Este a doua expoziție Brâncuși găzduită vreodată în Țările de Jos, după retrospectiva organizată la Haga în 1970.

Expoziția reunește peste 30 de capodopere sculpturale, piedestalurile originale create de artist, dar și fotografii și filme realizate de Brâncuși, informează ICR într-un comunicat.

La vernisajul din 19 septembrie au participat peste 700 de invitați, între care ambasadori, directori de muzee și reprezentanți ai rețelei europene de institute culturale.

„Cele două expoziții internaționale Constantin Brâncuși, organizate simultan, cu implicarea Institutului Cultural Român – prima expoziție personală dedicată operei lui Brâncuși desfășurată în capitala Țărilor de Jos și expoziția de fotografie «Brâncuși. Sculptând lumina» de la Centrul Internațional pentru Cultură din Cracovia – vor fi însoțite de publicații bilingve (catalog și photobook) și de evenimente de mediere culturală. Mă bucur că Institutul Cultural Român sprijină în Amsterdam – la H’ART Museum – expoziția «Brâncuși – Nașterea sculpturii moderne», un proiect care arată cât de mult putem realiza prin colaborarea dintre instituțiile de cultură și prin colaborarea la nivel european. Mulțumesc colegilor de la ICR Bruxelles care, alături de Ambasada României la Haga, au reușit acest parteneriat, într-o țară în care ICR nu are o reprezentanță. Ne dorim ca această inițiativă multidisciplinară să ofere publicului o experiență care unește patrimoniul și contemporaneitatea. Totodată, simbolistica este una specială: construim o punte între Amsterdam, care sărbătorește 750 de ani de existență, și București, care marchează astăzi 566 de ani de la prima atestare”, a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

„Constantin Brâncuși este unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului al XX-lea, iar moștenirea sa rămâne extrem de relevantă și astăzi. Suntem recunoscători pentru colaborarea cu Centre Pompidou din Paris și, în egală măsură, suntem recunoscători Institutului Cultural Român pentru sprijinul acordat în realizarea acestei expoziții la H’ART Museum Amsterdam”, a declarat directoarea Muzeului H’ART din Amsterdam, Annabelle Birnie.