Înapoi în sala de spectacol: Vrejul de fasole plantat de Jack a răsărit din nou la Teatrul Luceafărul din Iaşi

Dacă celui mic îi e dor să meargă la teatru, la Iaşi poţi să îi faci pe plac. Teatrul Luceafărul a primit din nou spectactori, în sală, după şase luni. Jack şi vrejul de fasole este primul spectacol jucat. Altfel decât până acum, e clar. În sală pot fi ocupate doar o treime din locuri, iar actorii urcă pe scenă cu vizieră. Tocmai ca tu şi cel mic să îi puteţi vedea expresiile feţei. Şi să ştii că toate măsurile nu schimbă cu nimic spectacolul.

„Acum are vârsta potrivită şi am zis de ce nu, mai ales că s-a dat drumul”, povesteşte un părinte. Întrebat cum i se par regulile, acesta răspunde: „Sperăm că va fi ok. Nu avem nevoie de curaj pentru teatru. Cu dor venim. De când aşteptam! Chiar urmăream şi mă bucur.”

„Îmi place mult”, spune şi o fetiţă, extrem de atentă să poarte masca în mod corect.

„Cred că după pauza asta există un potenţial destul de mare să venim cu o doză nouă de energie pe care să o punem în scenă”, consideră Alex Iuraşcu, actor la Teatrul Luceafărul Iaşi.

„Am ales nişte spectacole care sunt cu distribuţii mai mici tocmai pentru a permite distanţarea actorilor. Actorii vor juca cu viziere pentru că asta le permite şi afişarea expresivităţii feţei, dar îi şi protejează în egală măsură. Distanţarea nu afectează calitatea spectacolelor, în niciun caz”, explică Oltiţa Cîntec, director artistic al Teatrului Luceafărul Iaşi. „Uneori lucrurile mărunte, aparent neînsemnate pot avea efecte extraordinare!”