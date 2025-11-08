James Watson, unul dintre co-descoperitorii structurii ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani

Decesul lui Watson a fost confirmat pentru BBC de către Laboratorul Cold Spring Harbor, unde a lucrat și a cercetat timp de zeci de ani.

Watson a împărțit premiul Nobel în 1962 cu Maurice Wilkins și Francis Crick pentru descoperirea structurii dublu-helix a ADN-ului.

„Am descoperit secretul vieții”, au declarat ei la acea vreme.

Însă reputația și prestigiul său au fost grav afectate de comentariile sale privind rasa și sexul. Într-o emisiune televizată, el a afirmat că genele sunt responsabile de diferența dintre coeficientul de inteligență mediu al persoanelor de culoare și al celor albe.

ADN-ul a fost descoperit în 1869, dar abia în 1943 oamenii de știință au descoperit că ADN-ul constituie materialul genetic al celulelor. Cu toate acestea, structura ADN-ului a rămas un mister.

Lucrând cu imagini obținute de cercetătoarea Rosalind Franklin de la King’s College, fără știrea acesteia, Crick și Watson au reușit să construiască un model fizic al moleculei. Maurice Wilkins, care a împărțit premiul Nobel cu Crick și Watson, a colaborat cu Franklin pentru a determina structura moleculei de ADN.

Watson și-a vândut medalia de aur Nobel la licitație pentru 4,8 milioane de dolari în 2014, spunând că renunță la medalie deoarece se simțea ostracizat de comunitatea științifică după remarca sa referitoare la rasă. Un miliardar rus a cumpărat-o cu 4,8 milioane de dolari și i-a înapoiat-o imediat.

Watson s-a născut în Chicago în aprilie 1928, fiind fiul lui Jean și James, descendenți ai coloniștilor englezi, scoțieni și irlandezi.