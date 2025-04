Jeremy Strong și Halle Berry, printre jurații Festivalului de Film de la Cannes

O serie de vedete, printre care actorii Halle Berry, Jeremy Strong și Alba Rohrwacher, vor face parte din juriul internațional al ediției din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, scrie luni The Hollywood Reporter.

Regizorii Hong Sangsoo, Payal Kapadia și Carlos Reygadas, scriitoarea franceză de origine marocană Leïla Slimani și documentaristul congolez Dieudo Hamadi se vor alătura, de asemenea, juriului. Grupul va alege câștigătorii Palme d’Or din acest an pentru cel mai bun film.

Strong și Kapadia se întorc la Cannes după ediția din 2024, în care actorul american a impresionat juriul în rolul lui Roy Cohn din The Apprentice, un rol care i-a adus o nominalizare la Oscar anul acesta, iar regizoarea indiană a câștigat Marele Premiu al festivalului cu lungmetrajul său de debut, All We Imagine As Light.

Rohrwacher a prezentat mai multe filme în cadrul competiției, printre care câștigătorul Marelui Premiu din 2014, The Wonders (2014), Happy as Lazzaro din 2018 și La Chimera din 2023 (toate regizate de sora sa, Alice Rohrwacher).

Reygadas a luat o distincție Camera d’Or pentru cel mai bun prim lungmetraj la Cannes, în 2002 și a revenit la festival cu Battle in Heaven (2005), câștigătorul Premiului Juriului din 2007, Silent Light, și Post Tenebras Lux din 2012, care i-a adus distincția Cannes pentru cel mai bun regizor.

Cea de-a 78-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes se desfășoară în perioada 13 – 24 mai.