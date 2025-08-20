HRW: Rebeli M23 au ucis cel puțin 140 de civili în estul RD Congo, în pofida procesului de pace

Cel puțin 140 de persoane, inclusiv femei și copii, au fost ucise luna trecută de rebelii M23 în estul Republicii Democrate Congo, potrivit unui raport Human Rights Watch, care documentează una dintre cele mai grave atrocități comise de grupul armat de la reapariția sa în 2021.

Rebelii M23, susținuți de Rwanda, au ucis cel puțin 140 de civili în estul Republicii Democrate Congo (RD Congo) în perioada 10- 30 iulie, arată un raport publicat miercuri de Human Rights Watch (HRW).

Conform BBC, organizația pentru drepturile omului afirmă că atacurile au avut loc în cel puțin 14 sate din zona Rutshuru, lângă Parcul Național Virunga, și că numărul real al victimelor ar putea depăși 300, conform unor estimări similare prezentate de ONU la începutul lunii.

Martori intervievați de HRW au relatat că rebelii au folosit arme de foc și macete, au împiedicat locuitorii să fugă și au aruncat cadavrele în râul Rutshuru.

Printre victime se află numeroși membri ai etniei hutu, țintiți în contextul ofensivei M23 împotriva grupării armate FDLR, formată din foști responsabili ai genocidului din Rwanda din 1994.

Rwanda, acuzată de sprijin direct pentru M23, a respins vehement acuzațiile ONU și HRW, calificându-le drept „nefondate și senzaționaliste”.

Gruparea rebelă a negat la rândul său implicarea, susținând că acuzațiile reprezintă „o falsificare flagrantă a faptelor”.

Atrocitățile vin în contextul blocajului procesului de pace mediat de SUA și Qatar. Deși M23 și guvernul congolez au semnat recent un acord de încetare a focului la Doha, negocierile au fost suspendate după ce rebelii au acuzat Kinshasa că nu și-a respectat angajamentele.