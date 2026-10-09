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Keegan Allen, actorul din „Pretty Little Liars”, jefuit sub amenințarea armelor la Los Angeles. A fost lovit cu un pistol pentru ceasul său

Actorul american Keegan Allen, cunoscut pentru rolul Toby Cavanaugh din serialul „Pretty Little Liars”, spune că a fost atacat și jefuit de doi bărbați înarmați în Los Angeles. Actorul a publicat pe Instagram o înregistrare în care apare cu fața însângerată, după ce atacatorii i-ar fi furat ceasul.
Keegan Allen, actorul din „Pretty Little Liars”, jefuit sub amenințarea armelor la Los Angeles. A fost lovit cu un pistol pentru ceasul său
Foto: captură Instagram
Cosmin Pirv
09 oct. 2026, 22:43, Cultură-Media
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Incidentul în care a fost implicat Keegan Allen a avut loc joi seara, în apropierea unui magazin. Potrivit autorităților din Los Angeles, citate de Le Figaro, unul dintre suspecți a îndreptat un pistol spre victimă, în timp ce celălalt avea un cuțit. Cei doi i-au cerut ceasul și brățara, iar apoi l-au lovit în față cu arma și au fugit.

 

Allen a relatat incidentul într-un videoclip publicat pe rețelele sociale și a distribuit și imagini care par să surprindă atacul de pe camerele de supraveghere.

Actorul a spus că atacatorii purtau măști și a criticat nivelul de siguranță din zonă.

Poliția investighează cazul și încearcă să-i identifice pe suspecți. Potrivit relatărilor din presa americană, actorul a fost evaluat de echipajele medicale la fața locului.

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