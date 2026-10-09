Keegan Allen, actorul din „Pretty Little Liars”, jefuit sub amenințarea armelor la Los Angeles. A fost lovit cu un pistol pentru ceasul său

Incidentul în care a fost implicat Keegan Allen a avut loc joi seara, în apropierea unui magazin. Potrivit autorităților din Los Angeles, citate de Le Figaro, unul dintre suspecți a îndreptat un pistol spre victimă, în timp ce celălalt avea un cuțit. Cei doi i-au cerut ceasul și brățara, iar apoi l-au lovit în față cu arma și au fugit.

🌎INTERNATIONAL | L’acteur Keegan Allen, célèbre pour son rôle de Toby dans la série culte « Pretty Little Liars », a été frappé à la tête avec une arme et dépouillé en Californie.

Il a été retrouvé le visage en sang après l’agression. — Direct Brut (@DirectBrut) October 9, 2026

Allen a relatat incidentul într-un videoclip publicat pe rețelele sociale și a distribuit și imagini care par să surprindă atacul de pe camerele de supraveghere.

Actorul a spus că atacatorii purtau măști și a criticat nivelul de siguranță din zonă.

Poliția investighează cazul și încearcă să-i identifice pe suspecți. Potrivit relatărilor din presa americană, actorul a fost evaluat de echipajele medicale la fața locului.