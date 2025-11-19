Kevin Costner, în negocieri pentru rolul lui Bill Clinton într-un serial produs cu sprijinul ONU

Proiectul va fi produs de compania lui Leonardo DiCaprio, Appian Way, împreună cu Onwards Studios și Prime Focus DNEG, potrivit Deadline. Costner va fi și producător executiv, alături de DiCaprio.

Serialul, scris și regizat de David Raymond („Night Hunter”), va dramatiza misiunea ONU din Timorul de Est din 1999, când organizația a supravegheat referendumul pentru independență. În urma votului, populația a optat masiv pentru desprinderea de Indonezia, ceea ce a declanșat o campanie violentă a milițiilor pro-indoneziene, soldată cu peste 1.400 de victime și distrugerea infrastructurii.

ONU a intervenit cu o forță internațională condusă de Australia, iar ulterior a sprijinit procesul de statalitate, finalizat în 2002 prin proclamarea independenței Timorului de Est.

Kevin Costner, un nume cu greutate și realizări extraordinare

Costner ar urma să joace rolul lui Clinton, care a avut un rol esențial în detensionarea crizei, colaborând cu lideri din Australia, Portugalia și alte state implicate.

Actorul Chukwudi Iwuji („Play Dirty”) este în negocieri pentru a-l interpreta pe fostul secretar general ONU Kofi Annan.

Kevin Costner este cunoscut pentru roluri istorice precum Eliot Ness („The Untouchables”), Wyatt Earp („Wyatt Earp”, 1994) sau procurorul Jim Garrison („JFK”).

Recent, a regizat și a jucat în epopeea „Horizon: An American Saga”, prezentată la Cannes și Veneția, și a fost protagonistul serialului „Yellowstone”, pentru care a câștigat un Glob de Aur. Printre proiectele viitoare se numără „Honeymoon with Harry”, unde va juca alături de Jake Gyllenhaal.