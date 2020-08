"La Casa de Pavel": Bartoş este la primul rol principal în autoizolare

Pavel Bartoş a obţinut primul său rol principal în autoizolare, în miniserialul online "La Casa de Pavel", o reinterpretare proprie şi amuzantă a mai celebrei producţii Netflix "La Casa del Papel". În primul episod îţi arată cum poţi să pleci în vacanţă în Hawaii, acasă.

"Am obţinut primul rol principal în izolare. În cel mai miniserial, cu cele mai mini-episoade. Casa de Pavel, cu cel mai mini-mare actor. Filmul nu are pretenţia de Oscar, nici de Globurile de Aur, poate-poate de premiile Gopo, pentru că sunt sigur că se va face o ediţie a premiilor Gopo cu filmele făcute în izolare, iar filmul meu are mari şanse la toate premiile”, spune Bartoş, care joacă, regizează şi produce. Cele trei fete ale actorului au şi ele apariţii speciale amuzante.