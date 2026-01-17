Lara Croft are un nou chip: Sophie Turner din Game of Thrones, protagonista noului serial Tomb Raider de la Prime Video

Prime Video a lansat primele imagini din viitoarea serie live-action „Tomb Raider”, marcând oficial începutul filmărilor.

Rebootul o aduce pe Sophie Turner în rolul Larei Croft, deschizând un nou capitol pentru celebra franciză de jocuri video, potrivit Variety.

O nouă Lara Croft pentru o nouă generație

Serialul, intitulat Tomb Raider, a primit undă verde din partea Prime Video în mai 2024 și se află în prezent în producție.

Distribuirea lui Sophie Turner a fost anunțată mai târziu în același an, confirmând-o drept cea mai recentă actriță care preia rolul aventurierei emblematice.

Lara Croft a mai fost adusă pe marele ecran de Angelina Jolie și Alicia Vikander, fiecare definind personajul pentru generații diferite.

Noua serie își propune să reintroducă personajul într-un format de televiziune, extinzând povestea dincolo de lungmetraje.

Echipă creativă și distribuție de top

Rebootul este condus creativ de Phoebe Waller-Bridge, cunoscută mai ales pentru serialul Fleabag, în calitate de creator, scenarist și producător executiv.

Chad Hodge se alătură ca showrunner, iar Jonathan van Tulleken este regizor și producător executiv.

Distribuția îi include pe Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon, Celia Imrie, alături de alte nume din industrie.

Producția este susținută de Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Legendary Television și Story Kitchen.

Continuarea unei moșteniri legendare din gaming

Jocul original Tomb Raider a debutat în 1996, transformând rapid-o pe Lara Croft într-un simbol global al jocurilor de acțiune.

Franciza s-a extins prin numeroase continuări, ediții remasterizate și titlul din 2018 „Shadow of the Tomb Raider”.

Două jocuri noi sunt deja programate pentru 2026 și 2027, semnalând o relansare amplă a universului.

Seria Prime Video este concepută să se alinieze acestui val de revitalizare, adaptând personajul pentru publicul contemporan.

Proiectul face parte din strategia Amazon de a aduce pe ecran mari francize din lumea jocurilor video.

Cu filmările în desfășurare, serialul se poziționează drept o adaptare de referință, care îmbină acțiunea, mitologia și poveștile centrate pe personaje.