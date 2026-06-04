Prima pagină » Cultură-Media » Marjane Satrapi, autoarea „Persepolis” și regizoarea filmului „Radioactive”, a murit la 56 de ani

Marjane Satrapi, autoarea „Persepolis” și regizoarea filmului „Radioactive”, a murit la 56 de ani

Artista, scriitoarea și regizoarea franco-iraniană Marjane Satrapi, cunoscută la nivel internațional pentru romanul grafic și filmul de animație Persepolis, a murit la vârsta de 56 de ani, au anunțat apropiații familiei.
Marjane Satrapi, autoarea „Persepolis” și regizoarea filmului „Radioactive”, a murit la 56 de ani
sursă foto: Penguin Random House
Petre Apostol
04 iun. 2026, 12:33, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit unui comunicat transmis agenției AFP de familie și prieteni, Satrapi „a murit de tristețe” la puțin peste un an după decesul soțului său, Mattias Ripa, care s-a stins din viață la 8 aprilie 2025.

Născută în Iran, Satrapi s-a stabilit în Franța la începutul anilor 1990, după ce părinții au trimis-o în Europa pentru studii, dorind să o protejeze de restricțiile impuse de regimul islamic instaurat după revoluția din 1979.

Experiențele trăite în copilărie și adolescență sub conducerea ayatollahului Ruhollah Khomeini au stat la baza romanului grafic Persepolis, una dintre cele mai apreciate opere autobiografice contemporane. Adaptarea cinematografică realizată în 2007 împreună cu regizorul Vincent Paronnaud a câștigat Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Cannes.

După succesul „Persepolis”, cei doi au colaborat și la filmul de animație Chicken with Plums, inspirat de un alt roman grafic semnat de Satrapi.

Regizoarea și-a făcut debutul în filmul artistic live-action cu comedia polițistă Gang of the Jotas, iar ulterior a fost cooptată la Hollywood, unde a regizat comedia fantastică The Voices, cu Ryan Reynolds și Gemma Arterton în distribuție.

Un alt proiect important al carierei sale a fost Radioactive, producție dedicată vieții savantei Marie Curie, cu Rosamund Pike în rolul principal.

Ultimul său lungmetraj a fost Dear Paris, o producție corală despre destine intersectate în capitala Franței.

Pe lângă activitatea artistică, Satrapi a fost o critică vocală a regimului de la Teheran și o susținătoare constantă a drepturilor femeilor din Iran. În timpul protestelor declanșate de mișcarea Woman Life Freedom, ea a organizat manifestații de solidaritate în Franța și a denunțat public represiunea autorităților iraniene.

Prin opera sa artistică și activitatea civică, Marjane Satrapi a devenit una dintre cele mai influente voci ale diasporei iraniene și o figură importantă a cinematografiei și literaturii contemporane.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia