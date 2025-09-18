Massive Attack își retrage muzica de pe Spotify, în semn de protest

Conform The Guardian, Massive Attack a devenit prima trupă semnată la o casă de discuri majoră care își retrage muzica de pe Spotify, protestând împotriva deciziei lui Daniel Ek, CEO-ul platformei, de a investi masiv în compania Helsing, un dezvoltator de software și drone militare cu inteligență artificială.

Helsing utilizează AI pentru a analiza date de pe câmpul de luptă și pentru a sprijini decizii militare în timp real, iar Ek deține și funcția de președinte al companiei.

„Banii câștigați cu greu de fani și munca creativă a muzicienilor ajung să finanțeze tehnologii letale și distopice. Destul înseamnă destul”, a transmis trupa într-o declarație oficială.

Anunțul coincide cu aderarea Massive Attack la inițiativa „No Music for Genocide”, prin care peste 400 de artiști și case de discuri blochează accesul la muzica lor pe platformele de streaming din Israel, acuzând statul israelian de „apartheid, crime de război și genocid”.

Spotify nu a comentat încă decizia trupei.

Într-un comunicat separat, Helsing a precizat că tehnologia sa este folosită doar pentru apărarea împotriva agresiunii ruse în Ucraina, respingând speculațiile privind alte zone de conflict.