Mesaj cutremurător al sorei celebrei cântărețe: Rugați-vă pentru Dolly Parton. Dumnezeu să te ocrotească, surioara mea

Sora cântăreței Dolly Parton, Freida Parton, a făcut un apel emoționant pe Facebook, rugându-i pe fanii artistei să se roage pentru sănătatea acesteia.

Dolly Parton, în vârstă de 79 de ani, a anunțat săptămâna trecută că își amână concertele programate în decembrie la Caesars Palace din Las Vegas, invocând „câteva proceduri medicale” necesare pentru a face față unor „provocări de sănătate”.

„Noaptea trecută am stat trează rugându-mă pentru sora mea, Dolly. Mulți dintre voi știți că nu s-a simțit prea bine în ultima vreme”, a scris Freida.

„Cred cu tărie în puterea rugăciunii și îi rog pe toți cei care o iubesc să se roage alături de mine.”

Freida și-a încheiat mesajul într-o notă optimistă: „E puternică, e iubită, și cu toate rugăciunile ridicate pentru ea, știu în inima mea că va fi bine. Dumnezeu să te ocrotească, surioara mea Dolly. Te iubim cu toții!”

Dolly Parton urma să susțină șase concerte în decembrie, însă acestea au fost reprogramate pentru septembrie anul viitor, artista spunând că nu ar fi avut suficient timp pentru repetiții.

Deși nu a precizat natura exactă a problemelor medicale, artista a fost recent nevoită să lipsească de la un eveniment Dollywood după ce a fost diagnosticată cu o piatră la rinichi, scrie BBC.