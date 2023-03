Michelle Yeoh a devenit prima femeie asiatică recompensată cu Oscarul pentru cea mai bună actriţă

Actriţa de origine malaeziană Michelle Yeoh a devenit prima femeie asiatică recompensată cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă. Ea a primit premiul duminică seară pentru interpretarea sa din filmul „Everything Everywhere All at Once”, potrivit AP.