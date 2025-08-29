MINA inaugurează un muzeu imersiv permanent la Iaşi. „Matisse/ The Immersive Show” va fi o premieră naţională

Al treilea muzeu permanent MINA – Museum of Immersive New Art se deschide la Iaşi pe 26 septembrie, într-un spaţiu situat pe Bulevardul Primăverii nr. 2, în zona centrală extinsă a oraşului, lângă Podu Ros.

După Bucureşti şi Cluj-Napoca, Iaşi devine al treilea oraş din România care găzduieşte un muzeu dedicat experienţelor imersive.

Publicul român va avea acces în premieră la MINA Iaşi, prezentat de ING Bank România, la spectacolul Matisse: The Immersive Show – „La Blouse Roumaine – omagiu adus iei româneşti şi alte 100 de lucrări semnate Henri Matisse”.

Aceasta este o producţie originală a MINA Creative Studio. Spectacolul, împărţit în 7 acte artistice, reprezintă o explorare a universului vizual al uneia dintre figurile centrale ale artei moderne.

Prin proiecţii mari, sunet şi animaţie, publicul pasionat de artă și frumos va vedea lucrări celebre ale lui Henri Matisse, precum Atelierul Roşu, La Danse sau Melcul.

Programul MINA Iaşi include şi alte producţii reprezentative din portofoliul muzeului, împărţite în două secţiuni.

Matisse – The Immersive Show

Egiptul Antic – Sub Privirile Zeilor: Este o călătorie vizuală şi sonoră printr-una dintre cele mai frumoase civilizaţii ale lumii. Piramidele, faraonii şi miturile egiptene primesc o reinterpretare într-o producţie unde arta digitală şi storytellingul creează o atmosferă minunată.

Spectacolul este narat de Amalia Enache şi aduce trecutul aproape prin proiecţii de mari dimensiuni şi coloană sonoră originală.

Dinozaurii – O călătorie imersivă în lumea preistorică: Include peste 30 de specii care prind viaţă prin proiecţii 360°, de la T-Rex şi Triceratops la reptile marine şi dinozauri zburători. Show-ul, structurat în patru capitole, Trezirea, Explozia Vieţii, Adâncurile Apelor și Regatul Preistoric, combină emoţia descoperirii cu informaţii educative.

Această producţie a depăşit graniţele României, fiind prima licenţiată la nivel internaţional.

Cosmos – Descoperă tainele universului: Este prezentată de Kaufland România, iar producţia propune explorarea Sistemului Solar şi a universului. Publicul află detalii despre planete, sunetele găurilor negre şi momente importante din istoria explorării spaţiale.

Show-ul include fragmente video din documentarul „Opt zile în cosmos”, care prezintă misiunea lui Dumitru Prunariu, singurul astronaut român care a ajuns în spaţiu.

MINA Kids aduce un spaţiu de joacă interactiv pentru copii, cu 15 instalaţii digitale care combină mişcarea cu tehnologia. Creat de o echipă de artişti şi programatori din România, Cehia şi Bulgaria, premiaţi internaţional pentru proiecte de new media, spaţiul oferă o experienţă educativă pentru familii cu copii între 3 şi 12 ani.

„Ne bucurăm să aducem la Iaşi un spaţiu unde arta, tehnologia şi imaginaţia se întâlnesc. Experienţele imersive au puterea de a emoţiona, de a trezi curiozitatea şi de a apropia oamenii de artă într-un mod diferit, mai direct şi mai memorabil. Când am venit cu MINA Pop-Up la Iaşi am fost primiţi cu entuziasm, iar acest lucru ne-a confirmat dorinţa publicului de a avea acces constant la astfel de experienţe. De aceea, revenim acum cu o locaţie permanentă, care să devină un loc de întâlnire deschis tuturor, indiferent de vârstă”, declară echipa MINA despre deschiderea „Matisse/ The Immersive Show”.