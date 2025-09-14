Nate Bargatze, „cel mai bun om din comedie”, este gazda Premiilor Emmy de duminică

Comedianul Nate Bargatze, official supranumit și „cel mai bun om din comedie”, va fi gazda galei Premiilor Emmy care are loc duminică.

Deși se descrie ca un „tip apolitic”, Bargatze se așteaptă ca evenimentele politice din ultima vreme să umbrească totuși ceremonia, mai ales că președintele Television Academy, Cris Abrego, a declarat că laureații nu vor fi cenzurați, că fiecare va fi liber să spună ce vrea și cât vrea, deși producătorii vor să limiteze discursurile la 45 de secunde.

„The Late Show cu Stephen Colbert” e favorit, deși emisiunea sa a fost anulată

Mai multe publicații de profil se așteaptă ca „The Late Show cu Stephen Colbert” să câștige premiul pentru cel mai bun talk-show, asta desi a fost anulată de CBS, într-o decizie controversată, survenită după fuziunea Paramount cu Skydance.

CBS s-a apărat spunând că a luat o decizie financiară, nu una de politică editorial, dar unii politicieni democrați au acuzat rețeaua că a cedat în fața lui trump, după ce acesta a soluționat un process intentat CBS și „60 de minutes”, în timp ce președintele a sărbătorit anularea, Colbert fiind un critic fervent al său.

Măsuri sporite de securitate

Colbert este una dintre zecile de celebrități programate să fie prezentatori la Emmy, alături de Sydney Sweeney, actrița al cărei spot pentru American Eagle a stârnit reacții negative, fiind acuzat că se apropia periculos de mult de promovarea eugenismului, în timp ce conservatori, inclusiv președintele Donald Trump, au susținut reclama și au lăudat-o pe Sweeney.

Gala Premiilor Emmy are loc duminică, la câteva zile de la asasinarea conservatorului Charlie Kirk. Mai multe publicații din domeniu anticipează măsuri sporite de securitate, inclusive o prezență sporită a forțelor de ordine.

„Nu este nevoie să schimbe glumele”, după asasinarea lui Charlie Kirk

După asasinarea lui Kirk, Bargatze și producătorii Emmy au declarat pentru Variety că nu este nevoie să schimbe glumele, dar Bargatze a spus că își dorește ca ceremonia să fie „o evadare din ultimele 24-48 de ore”.

Despre alegerea lui Bargatze ca prezentator, reprezentanții CBS au spus că acesta a fost alegerea ideală, pentru că nu este moralizator și nu divizează:

„Într-o perioadă în care atât de multă comedie este polarizantă — jumătate de țară o iubește, cealaltă jumătate o urăște — îl avem pe acest geniu, Nate, care încearcă doar să ne aducă pe toți împreună”, a spus George Cheeks, CEO-ul CBS.

Despre sine, Bargatze spune că e „un comedian curat”. „Mă aflu pe o linie unde nimeni nu se enervează. Nu vreau ca oamenii care votează cu Trump să se supere, nu vreau nici ca cei care nu votează cu Trump să se supere”, a spus acesta.

1.000 de euro deduși din donație, pentru fiecare secundă de discurs depășită

Faptul că discursurile au fost stabilite la 45 de secunde este legat de o donație de 100.000 de dolari către „Boys and Girls Club” – pentru fiecare secundă depășită, vor fi deduși 1.000 de euro din donația totală.

Drama de pe Apple TV, „Severance”, este serialul cu cele mai multe nominalizări din acest an, obținând 27 de selecții în categoriile dedicate dramelor.

„The Penguin” conduce la categoria miniserii, cu 24 de nominalizări, iar „The Studio” a strâns 23 de nominalizări pentru primul său sezon, egalând recordul stabilit anterior de „The Bear” pentru cele mai multe nominalizări la comedie într-un singur an.

Multe dintre categoriile tehnice și de meșteșuguri au fost deja prezentate la ceremonia de anul trecut a Creative Arts Emmy Awards, unde „The Studio” a ieșit marele câștigător: a obținut 9 premii, inclusiv la casting, imagine și design de producție.