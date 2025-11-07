Nepotul lui Michael Jackson, Jaafar Jackson, îl interpretează pe regretatul său unchi în filmul „Michael”   

Jaafar Jackson, nepotul Regelui Pop și fiul fratelui său, Jermaine Jackson, joacă rolul principal, întruchipându-l pe celebrul artist cu look-ul său iconic, scrie abcnews.

În clip, Jaafar este surprins dansând pe scenă, filmând videoclipuri pentru piesele „Thriller” și „Don’t Stop ’Til You Get Enough” și înregistrând în studio alături de Quincy Jones, interpretat de Kendrick Sampson.

Potrivit sinopsisului oficial, filmul „Michael” le va oferi spectatorilor „un loc în primul rând pentru a-l descoperi pe Michael Jackson ca niciodată până acum.”

Pelicula urmărește drumul artistului de la liderul trupei Jackson 5 până la transformarea sa într-un vizionar obsedat de perfecțiune, hotărât să devină cel mai mare entertainer din lume.

Filmul va include momente emblematice din cariera solo a lui Michael Jackson, dar și secvențe din viața sa personală.

În distribuție se mai regăsesc Juliano Krue Valdi, care îl interpretează pe micul Michael, Colman Domingo în rolul lui Joe Jackson și Nia Long în rolul mamei sale, Katherine Jackson, potrivit IMDb.

Kat Graham și Miles Teller îi interpretează pe Diana Ross și avocatul John Branca, iar Laura Harrier joacă rolul producătoarei muzicale Suzanne de Passe.

Filmul „Michael”, regizat de Antoine Fuqua („Training Day”, „The Equalizer”, „The Terminal List”), va ajunge în cinematografe pe 24 aprilie 2026.