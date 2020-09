O carte pe zi: „Călătoria Cilkăi” de Heather Morris

Heather Morris este neozeelandeză, a studiat în Australia, şi a urmat mai multe workshopuri şi seminare de scenaristică, în Australia şi în Statele Unite şi are o poveste care merită cunoscută. În 2003 l-a întâlnit pe Lale Sokolov, care i-a povestit viaţa lui pe care Heather Morris a trnasformat-o într-un scenariu cu care a câştigat International Independent Film Awards în 2016. Impulsionată de succesul avut şi de părerile celor care au citit scenariul în cadrul competiţiei, l-a rescris ca roman – apărut în ianuarie 2018, Tatuatorul de la Auschwitz a cunoscut un succes fulminant, fiind nominalizat în Marea Britanie la prestigiosul Specsavers National Book Award. Sincronicity Films a cumpărat drepturile de ecranizare, iar lansarea serialului TV este proiectată pentru ianuarie 2020, spre a marca cea de-a 75-a aniversare a eliberării lagărului de la Auschwitz. Editura Huimanitas fiction a tradus acest roman anul trecut – iar noi l-am semnalat în această rubrică.

Lui Heather Morris i s-au acordat numeroase premii, printre care: Premiul pentru cel mai bun Roman Istoric din 2018 (Polonia), Prémio Livro do Ano Bertrand 2018 (Portugalia), Wordery Book of the Year 2018, Nielsen Gold Bestseller Award 2019 şi Specsavers Book of the Year 2019 (Marea Britanie), Eason’s Book of the Year 2018 (Irlanda), Small Publishers’ Adult Book of the Year 2018 (Australia) şi Apple Book of the Year 2018 (Statele Unite).

Încurajată de succes, Heather Morris a scris al doilea roman, cel de faţă, apărut în octombrie 2019, tradus deja, cum se vede de Humanitas fiction şi în curs de publicare în peste 40 de ţări. Este, cum s-a spus, o continuare a „Tatuatorului”, insistând pe viaţa unuia dintre persoanjele acelui roman.

Scriu editorii: „Cilka are 18 ani când Auschwitzul este eliberat de soldaţii ruşi. Îşi îngăduie pentru o clipă să creadă că există un viitor şi pentru ea, dar în scurt timp ia din nou calea lagărului – de astă dată, dincolo de Cercul Polar, în Gulagul Vorkuta, unde urmează să ispăşească o pedeapsă de 15 ani pentru colaborare cu naziştii. Trecutul este apăsător, amintirile dragi despre familia sa, în loc să-i dea curaj, ajung să o împovăreze, dar refuză să se lase copleşită. În ciuda condiţiilor cumplite din Siberia şi a morţii care pândeşte la tot pasul, speranţa renaşte, hrănită de solidaritate şi prietenie, iar Cilka găseşte o iubire atât de mare, cum nici n-ar fi îndrăznit să viseze.”

„Un roman bine scris şi bine documentat – scrie Express & Star. Este captivant, răscolitor şi mai tulburător decât Tatuatorul de la Auschwitz. Vă va încerca disperarea în faţa cruzimii omeneşti, dar şi veneraţia pentru tăria spiritului uman… Vă va stârni un tumult de sentimente, căci istoria Cilkăi este una cum nu se poate mai puternică.“

După umila noastră părere, nu se ridică la valoarea primului roman, dar este adevărat că e mult mai uman, cu destul melodramă şi în mod cert va plăcea mai mult publicului feminin. Iar persoanjul principal este remarcabil.

Romanul mai are un atu foarte important: o postfaţă scrisă de istoricul şi jurnalistul britanic Owen Matthews (celebru mai ales pentru volumul „Copiii lui Stalin”), fost şef al biroului din Moscova al reveistei Newsweek, un text despre lagărul de la Vorkuta şi în general despre lagărele staliniste (şi sovietice) care se deosebeau foarte puţin de lagărele naziste.

Un roman imposibil să nu-şi tulbure cititorul.

Heather Morris – Călătoria Cilkăi. Editura Humanitas fiction, colecţia Raftul Denisei. Traducere din engleză şi note de Luana Schidu. 407 pag.