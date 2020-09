O carte pe zi: "Exerciţiile formative ale mamei 'leneşe'", de Anna Bîkova

Anna Bîkova este pedagogă şi psihologă. Faima ei a depăşit de mult graniţele Rusiei. Cartea de faţă a a iscat nenumărate dispute între specialişti şi părinţi deopotrivă.

Anna Bîkova explică de ce este indicat să fii „o mamă leneşă”, adică de ce să nu faci nimic din ce poate face copilul singur. „Cuvântul leneşă este cu ghilimele. Este o uşoară ironie. Dacă părinţii sunt excesiv de atenţi cu cel mic, ei nu-l lasă să fie independent. Dacă cel mic, să presupunem, se gândeşte că vrea o jucărie... luăm, de exemplu un copil mic de 6 luni care vrea să ajungă la jucării... Dacă părinţii anticipează această nevoie şi-i dau jucăria, el nu-şi exprimă emoţiile care îl ajută să ajungă la scopul lui. Îl privează de bucuria de a face singur acest gest, de a avea o realizare. Şi aici avem două situaţii diferite. Copilul care ajunge singur la ceea ce-şi doreşte şi se bucură că a luat jucăria şi copilul căruia i s-a dat jucăria, a primit-o. O situaţie asemănătoare este şi atunci când copilul vrea să aprindă singur lumina şi bunica, prevăzătoare, o aprinde pentru el. Ea sare şi face acest lucru în locul copilului. A vrut să ajute, dar de fapt a distrus planul copilului. A distrus momentul în care putea fi independent,” explică Anna Bîkova. Prin urmare, mamă leneşă înseamnă, în viziunea Annei Bîkova, să creşti un copil independent, capabil să aibă grijă de el însuşi şi să-şi asume responsabilităţi.

"Am lucrat în grădiniţe, am văzut copii diferiţi şi sisteme diferite de educaţie ale părinţilor – preciza Anna Bîkova într-un interviu. Am observat o legitate: copiii părinţilor care făceau prea multe reproşuri erau mai puţin independenţi, cu mai puţină încredere de sine. Cea mai mare teamă a mamelor din ziua de azi este că nu sunt <<destul de bune>>, că nu fac totul perfect, că nu sunt (chiar fizic) întotdeauna alături de ei.”

Din această carte veţi afla: cum să învăţaţi copilul să doarmă în pătuţul lui, să-şi strângă jucăriile şi să se îmbrace; când trebuie să-l ajutaţi pe copil şi când e mai bine să vă abţineţi să faceţi asta; cum să lăsaţi deoparte rolul de mamă perfecţionistă şi să deveniţi o mamă „leneşă”; de ce este periculoasă protecţia excesivă şi cum s-o evitaţi; cum să-l faceţi pe copil să creadă în forţele proprii; ce înseamnă educaţia în stil coaching.

Anna Bîkova - "Exerciţiile formative ale mamei 'leneşe'". Traducere din limba rusă de Antoaneta Olteanu. Editura Paralela 45. 216 pag.