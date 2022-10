O carte pe zi: „Leii de pe Fifth Avenue” de Fiona Davis

Cum este, oare, să locuieşti într-o biliotecă şi încă într-una dintre cele mai mari existente? Cum te poţi simţi, oare, când eşti administratorul unei biblioteci din care, în ciuda tuturor măsurilor de siguranţă, se fură câteva dintre cele mai rare cărţi, adevărate valori?

Acţiunea, fictivă, desigur, are în centru ei una dintre bibliotecile grandioase, The New York Public Library, Biblioteca Publică din New York. O serie de cărţi rare furate conturează cadrul şi intriga bestsellerului Fionei Davis. „Elucidarea misterului – scriu editorii - va aduce faţă în faţă două femei din generaţii diferite, de la începutul şi sfârşitul secolului XX, care se luptă pentru propriile idealuri şi care aleg să le urmeze, indiferent de preţul pe care trebuie să-l plătească.

În clipa în care Sadie Donovan devine curator pentru Colecţia Berg a Bibliotecii Publice din New York, viaţa ei este în derivă. Uşor excentrica Sadie, divorţată şi căutând să se regăsească, abia dacă apucă să se bucure de promovarea primită pe neaşteptate, deoarece, unul după altul, exponatele care urmau să se afle în centrul expoziţiei pregătite de ea încep să dispară. Pentru Sadie, căutarea făptaşului se transformă într-o călătorie interioară, a descoperirii de sine, o confruntare cu un trecut plin de secrete – unele ascunse bine în istoria familiei – şi o formă de asumare a propriei puteri, sfidând obstacolele pe care le are de înfruntat.

„Un roman efervescent, în care tensiunea nu este aplanată de descrieri inutile sau de dezvoltări nefireşti ale poveştii, iar stilistica este eficientă. O poveste trainică, precum cei doi lei de piatră care străjuiesc Biblioteca Publică din New York.“ — Kirkus Reviews

Fiona Davis – Leii de pe Fifth Avenue. Traducere de Sînziana Dragoş. Editura Humanitas Fiction, colecţia Raftul Denisei. 367 pag.