O carte pe zi: ”Noir de Timişoara”, Povestiri reunite de Daniel Timariu

O antologie cu zece viziuni distincte despre o Timişoară aflată între lege şi ordine. Povestiri scrise în special de timişoreni.

În ultimii trei ani, Editura Tritonic a publicat trei antologii ”noir” adică antologii cu povestiri poliţiste sau aproape poliţiste - ”Noir de Bucureşti” (2017) şi ”GastroNoir” (2018), ambele realizate de Bogdan Hrib. Cu cartea alcătuită acum de Daniel Timariu tema iese din Bucureşti şi se opreşte la Timişoara.

De ce ales Timişoara şi cum a ajuns să alcătuiască antologia i-a spus Daniel Timariu într-un interviu acordat lui Michael Haulica, apărut în ”Literomania”: ”Acum trei ani, când editorul Bogdan Hrib a lansat ideea unui «Noir de Bucureşti», eu pregăteam un volum de povestiri SF & Fantasy şi nu aveam nici un cunoscut care să scrie povestiri poliţiste; eram înconjurat de sefişti. În cei doi ani, cât a durat conceperea volumului, gusturile s-au mai schimbat, în sensul în care a crescut interesul cititorilor pentru scriitorii români şi, în particular, a crescut apetenţa pentru povestirile mystery & thriller. Cu toate astea cred că niciunul dintre autorii lui «Noir de Bucureşti» nu a anticipat succesul seriei. Am fost alături de Bogdan la multe târguri de carte unde cititorii au fost plăcut surprinşi de volum, de idee şi, cred eu, de faptul că există atâţia scriitori români contemporani de literatură poliţistă. (...)Aşa am ajuns la «Noir de Timişoara». Pe ocolite, trecând musai prin cele două volume care au deschis apetitul multor autori de alte genuri spre literatura poliţistă. Ideea nu ştiu cui a aparţinut, probabil lui Bogdan Hrib, sau poate mie, cu adevărat important a fost momentul în care m-am aruncat să mă ocup de strângerea prozelor. I-am avut în permanenţă aproape pe Lucian-Vasile Szabo, Lucian-Dragoş Bogdan şi Teodora Matei, colegi de editură şi de volume. Încă ceva: seria nu se termină cu acest Noir, ea va continua în toamnă cu «BalkaNoir», un volum de proză poliţistă scris de autori din Balcani; proiect iniţiat de o editură grecească şi în care regăsim trei autori români: Lucia Verona, Bogdan Hrib şi Lucian-Dragoş Bogdan. (…) Fiind un debutant în realizarea unei antologii, am început cu stângul, adică am întrebat pe toată lumea din Timişoara dacă ar fi interesată de un astfel de volum. Să scrie, să citească, ce mai conta, eram entuziast şi optimist. Cu adevărat îngrijorător a fost când mi-am dat seama că verba volant, scripta manent şi că era musai să fiu ceva mai organizat, altfel încrederea acordată va fi retrasă cât ai clipi. Aşa că am conceput un e-mail şi l-am trimis multor autori, respectiv Lucian-Vasile Szabo a vorbit şi el cu o seamă de autori timişoreni.”

Cu o excepţie (Eugenia Crainic), prozele din volum sunt semnate de autori care au publicat cărţi la Tritonic. Probabil o întâmplare. Aceştia sunt: Bogdan Hrib – ”O zi la Timişoara”; Cristian Vicol – ”Acolo unde se roteşte mierla”; Lucian-Dragoş Bogdan – ”Povestea Generalului”; Lucian-Vasile Szabo – ”Parcul Catedralei”; Anamaria Ionescu – ”Efectul Baskerville”; Eugenia Crainic- ”Ioana draga!”; Daniel Timariu – ”Sofia”; Ciprian-Ionuţ Baciu – ”Unde eţti, Alexandra?”; Teodora Matei – ”Blue de Timişoara”; Cătălina Fometici – ”Urme de stiletto roşii”. Nu vom vorbi mai mult despre povestiri, fiind poliţiste, lăsăm surpriza cititorilor.

Daniel Timariu mai spunea, la lansarea volumului: ”Genul noir fiction s-a detaşat de genul hardboiled după cel de-al doilea război mondial, devenind mai cunoscut la noi via scandinavian noir. Specific lui este faptul că «detectivul» nu mai este neapărat un poliţist şi nu întotdeauna anchetatorul este de partea legii. Corupţia, interesele personale, sau constrângerile sociale făcând ca diferenţa dintre bine şi rău, dintre negru şi alb să devină greu de distins.”

Daniel Timariu, programator de profesie, este, din 2014 şi scriitor de literatură SF & Fantasy. A publicat multe proze în revistele de profil. Are mai multe volume şi este prezent în mai multe antologii.

Noir de Timişoara. Povestiri reunite de Daniel Timariu. Editura Tritonic. 313 pag.

