O carte pe zi: „Nu mi-am omorât bărbatul”, de Liu Zhenyun

„Un roman fabulos , cu accente kafkiene, despre politica şi birocraţia chineză.” – Buchkultur

Probabil foarte puţini dintre cei care au deschis sau vor deschide această carte ştiu că Liu Zhenyun este unul dintre cei mai apreciaţi scriitori chinezi contemporani. Născut în 1958, în provincia Henan, la ţară, a intrat în armată la 14 ani, a urmat Facultatea de limbă şi lietartură chienză, a lucrat ca reporter, apoi a publicat 13 romane. Multe dintre cărţile sale au stat la baza unor seriale TV sau au fost adaptate pentru marele ecran. Cum este şi romanul de faţă, ecranizat cu titlul I Am Not Pan Jinlian / I Am Not Madame Bovary, în regia lui Feng Xiaogang, film care a primit în 2017 Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film de la San Sebastián. Romanul a fost tipărit numai în China în două milioane de exemplare, a primit, în 2011, Premiul Mao Dun, cel mai prestigios premiu literar chinez, iar în 2018 a primit distincţia franceză Chevalier de lʼOrdre des Arts et des Lettres.

Recomand tuturor celor care ştiu puţin despre literatura chineză sau care vor să se amuze copios să citească această carte.

Scriu editorii: „Li Xuelian, soţia lui Qin Yuhe, este însărcinată pentru a doua oară. O veste bună? Nicidecum, ci o infracţiune, deoarece în China încălcarea legii care prevede <<un cuplu – un copil>> se pedepseaşte drastic. Soluţia ar fi să divorţeze şi să se recăsătorească după naştere. Nicio lege nu interzice unei mame singure cu un copil să-şi refacă viaţa. Qin Yuhe e de-a dreptul entuziasmat de idee, numai că, după divorţ, se însoară cu patroana coaforului din orăşelul Cotitura. Li Xuelian vrea să se răzbune şi să demonstreze că a fost înşelată, chiar dacă se autoincriminează. Procesul pe care i-l intentează fostului soţ declanşează o serie de întâmplări ameţitoare, la limita absurdului, de pe urma cărora ea are de suferit cel mai mult. Nu mi-am omorât bărbatul este o satiră savuroasă la adresa sistemului judiciar şi a politicienilor corupţi, o poveste tragicomică a cărei protagonistă se încăpăţânează să îndrepte lucrurile când nimeni nu este interesat de adevăr.”

Li Xuelian, soţia care vrea să-şi facă dreptate, merge din judecător în judecător, tot mai sus pe treptele ierarhice, cerând un proces care să-i dea dreptate, ajunge la autorităţile politice, din ce în ce mai sus ierarhic - şi nimeni nu face nimic. Rareori veţi vedea într-un roman portrete atât de sugestive ale unor personaje cu rang înalt beţive, incompetente, corupte.

Liu Zhenyun – Nu mi-am omorât bărbatul. Editura Humanitas fiction, colecţia Raftul Denisei. Traducere din chineză şi note de Luminiţa Bălan. 293 pag.