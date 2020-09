O carte pe zi: "Ultima doamnă Parrish", de Liv Constantine

Liv Constantine este numele pe care şi l-au ales să publice împreună surorile Lynne Constantine şi Valerie Constantine. Au debutat cu cartea de faţă, în 2017, ajunsă practic peste noapte bestseller internaţional, în prezent pregătindu-se transformarea ei într-un serial de televiziune. Au urmat de îndată alte două romane, cu la fel de mare succes.

Scriu editorii: "Amber Patterson s-a săturat până peste cap de propria soartă. S-a săturat să fie un nimeni: o femeie banală, greu de remarcat, care nu iese cu nimic în evidenţă. Merită mai mult - o viaţă călăuzită de bani şi putere, întruchipată de zeiţa blondă, cu ochi albaştri, Daphne Parrish, care nici măcar nu apreciaza ce are. Pentru toată lumea din orăşelul rezidenţial Bishops Harbor, din Connecticut, Daphne - preşedinta unei asociaţii filantropice - şi soţul ei Jackson - mogul al afacerilor imobiliare - formează un cuplu desprins din basme. Invidia o macină pe Amber. Insă tânăra pune la cale un plan perfid. Se foloseşte de compasiunea de care dă dovadă întotdeauna Daphne, pentru a se insinua în familia Parrish. In scurt timp, îi devine cea mai intimă prietenă, călătoresc împreună în Europa şi se apropie tot mai mult de Jackson. Doar că trecutul ei întunecat ascunde un secret care îi poate distruge tot ce a clădit".

Amber Patterson a preluat numele şi personalitatea altei tinere, după ce a fost condamnată în orăşelul ei de unde a fugit. Trecutul o ajunge din urmă. Şi oricât de inteligentă se arată, Daphne e mai inteligentă, îi pavează drumul spre a fi noua doamnă Parrish şi a eşua într-o căsnicie cumplită alături de sinistrul fermecător Jackson Parrish.

Un roman plin de răsturnări de situaţie, uneori şocant, aproape un thriller scris cu talent.

"Când descoperi că eşti căsătorită cu un sociopat, trebuie să devii creativă. Nu are rost să încerci să-l schimbi - când oala e deja în cuptor, e prea târziu (…) se spune că soţiile sociopaţilor au o doză foarte mare de empatie (…) Dacă sociopaţilor le lipseşte empatia, iar victimele lor au prea multă, ai zice că cei doi alcătuiesc cuplul perfect. Dar, evident, empatia nu se poate împărţi. Nu poţi spune: <<Uite, ia puţină de la mine, eu am prea multă>> Iar sociopaţii nu o pot obţine sub nicio formă - tocmai lipsa ei îi defineşte".

Liv Constantine - "Ultima doamnă Parrish". Traducere din limba engleză de Roxana Olteanu. Leda Bazaar. 479 pag.