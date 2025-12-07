O operă rusă deschide duminică sezonul de gală La Scala în Milano

Directorul muzical al La Scala, Riccardo Chailly, va dirija opera „Lady Macbeth din Mtsensk” de Dmitri Șostakovici pentru deschiderea sezonului de gală, unul dintre cele mai așteptate evenimente din calendarul cultural european.

Opera lui Șostakovici din 1934 evidențiază condiția femeilor în Uniunea Sovietică a lui Stalin și a fost pusă pe lista neagră la doar câteva zile după ce liderul comunist a văzut o reprezentație în 1936.

Un partid de stânga a anunțat o demonstrație în fața teatrului la sosirea demnitarilor „pentru a atrage atenția asupra apărării libertății și democrației europene, amenințate astăzi de Rusia lui Putin, și pentru a sprijini poporul ucrainean”.

Partidul a subliniat că opera lui Șostakovici expune abuzul de putere și rolul rezistenței personale.

Din motive de securitate, autoritățile au mutat protestul din piața din fața La Scala într-o altă piață din spatele Primăriei.

Chailly a început să colaboreze cu regizorul Vasily Barkhatov la acest titlu în urmă cu aproximativ doi ani, după premiera de gală din sezonul 2022 a operei rusești „Boris Godunov”, la care au participat premierul italian Giorgia Meloni și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Chailly a numit punerea în scenă a operei „Lady Macbeth” de Șostakovici, pentru a patra oară în istoria La Scala, „o necesitate”.

„Este o operă care a suferit mult timp și trebuie să recupereze timpul pierdut”, a declarat Chailly într-o conferință de presă luna trecută.

Muzica, superioară oricărui conflict ideologic

Noul director general al La Scala, Fortunato Ortombina, a apărat alegerile făcute de predecesorul său de a pune în scenă atât „Lady Macbeth” de Șostakovici, cât și „Boris Godunov” de Modest Mussorgski.

„Muzica este fundamental superioară oricărui conflict ideologic”, a declarat Ortombina.

Soprana americană Sara Jakubiak debutează la La Scala în rolul principal al Katerinei, a cărei luptă împotriva represiunii o determină să comită o crimă, ajungând într-o închisoare din Siberia, unde moare.