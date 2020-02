O vedetă TV, fostă gazdă a emisiunii „Insula iubirii”, s-a sinucis la 40 de ani

Caroline Flack, care a fost gazda controversatului reality show "Insula iubirii/ Love Island" încă de la lansarea acestuia, a murit la 40 de ani, a confirmat familia acesteia, sâmbătă.

Un avocat al familiei vedetei a confirmat că Flack s-a sinucis în apartamentul său londonez, potrivit Associated Press.

Flack a renunţat la rolul de gazdă a emisiunii "Love Island" anul trecut, după ce a fost pusă sub acuzare pentru agresarea iubitului ei, Lewis Burton. A negat acuzaţiile, iar procesul său era programat să înceapă luna viitoare.

Televiziunea ITV, care difuzează show-ul, a transmis într-un comunicat că "toată lumea de la ITV şi 'Love Island' este în stare de şoc şi întristată din cauza acestei veşti".

Episodul de sâmbătă seară al show-ului, aflat la al şaselea sezon, a fost anulat, iar televiziunea nu a anunţat dacă va difuza emisiunea duminică seară.

"Love Island" este un reality show în care concurenţii, persoane tinere şi atrăgătoare, sunt duşi într-un decor tropical, unde trebuie să îşi găsească parteneri din rândul lor sau riscă să fie exilaţi. Criticii spun că emisiunea pune persoane vulnerabile sub o presiune publică intensă.

Doi foşti concurenţi ai emisiunii, Sophie Gradon şi Mike Thalassitis, s-au sinucis, în 2018, respectiv 2019. Decesele lor au reînviat dezbaterile privind etica reality show-urilor.

Caroline Flack a debutat ca gazdă a unor emisiuni pentru copii, apoi a participat la programe TV populare precum "I’m A Celebrity...Get Me Out of Here!" şi "The X-Factor". În 2014, a câştigat show-ul "Strictly Come Dancing", versiunea britanică a emisiunii concurs "Dansând cu stelele". În 2018 a debutat pe scena de teatru londoneză, în musicalul "Chicago".

